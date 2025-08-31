Erzurum’da kırsal mahallede yangın! 20’ye yakın ev ve ahır kül oldu
Erzurum’un Yakutiye ilçesine bağlı Kırmızıtaş Mahallesi’nde çıkan yangın, rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek bitişik evlere ve ahırlara sıçradı. Yangına itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri müdahale ediyor. A Haber muhabiri Yüksel Akalan, bölgeden canlı bağlanarak köydeki son durumu aktardı. Alakan, “Köydeki vatandaşların tahliyesi sağlandı. Can kaybı yok ancak ciddi maddi hasar olduğu görünüyor” dedi.
Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlerin yayılmasıyla mahallede 20'ye yakın ev ve ahırın kül olduğu belirtildi.
CAN KAYBI YOK
Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, yangın bölgesinde yaptığı açıklamada, can kaybının olmamasının en büyük tesellileri olduğunu söyledi. Uçar, "Şu an birkaç noktada devam eden ancak kontrol altına hemen hemen alınmış bir yangın var. İnşallah kısa sürede tamamen söndürülmüş olacak. Devletimizin desteğiyle maddi hasar en kısa sürede giderilecek. Vatandaşlarımız endişe etmesin, şu anda en büyük tesellimiz can kaybı olmaması" dedi.
AFAD: DİĞER KONUTLARA SIÇRAMASINI ÖNLEDİK
Erzurum AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı ise yangına ilk andan itibaren müdahale ettiklerini belirterek, "Yangının diğer konutlara sıçramasını önledik. Genel manada kontrol altına alındı. İçten içe yanan otların soğutma çalışmalarını yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
Yangın bölgesine giden Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi de incelemelerde bulundu.
A HABER BÖLGEDE
A Haber muhabiri Yüksel Akalan, bölgeden canlı bağlanarak köydeki son durumu aktardı. Alakan, "Köydeki vatandaşların tahliyesi sağlandı. Can kaybı yok ancak ciddi maddi hasar olduğu görünüyor" dedi.
"20'YE YAKIN EV VE AHIR KULLANILAMAZ HALE GELDİ"
Alakan, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:
"Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Henüz nedeni belirlenemeyen yangının çok sayıda eve ve ahıra yangının sirayet ettiğini söyleyebiliriz. Saman ve ot balyalarının bulunduğu noktalarda yangın başlamasıyla birlikte kısa sürede birçok eve ve ahıra sıçradı. Şu ana kadar 20'ye yakın ev ahırın kullanılamaz hale geldiğini belirtelim.
ÇOK SAYIDA HAYVAN TELEF OLDU
Ekiplerin canla başla müdahale ettiği alanlarda özellikle yangının etkisiyle yanarak yıkılan bir evde alevlerin yeniden canlandığını görebiliyoruz. Aynı zamanda ekiplerin müdahale ettiği noktalarda evlerin çökme riski de bulunuyor. Zor şartlarda Kımızıtaş Köyü'ndeki yangın söndürülmeye çalışılıyor. Çok şükür ki şu ana kadar can kaybı yaşanmadı. ancak bir çok hayvanın yangın esnasında hem dumana maruz kalması hem de ahırların çökmesi nedeniyle telef olduğunu söyleyebiliriz.
1 HAFTA İÇİNDE AYNI KÖYDE 3'ÜNCÜ YANGIN!
Yangının neden olduğu hasarı göstermek gerekirse yangından etkilenen pek çok evin çöktüğünü görüyoruz.
Ayrıca geçtiğimiz hafta içinde Kırmızıtaş köyünde art arda iki gün içinde yine yangın çıkmıştı. Bu yangınla birlikte 1 hafta içinde 3. yangın çıkmış oldu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Her hangi bir ihmal, kundaklama ya da sıcak havaların mı etkisiyle oldu? Bu yangının söndürülmesiye birlikte araştırılacak konulardan birisi. AFAD ve jandarma ekiplerinin de bir soruşturma başlattığını belirtelim."
