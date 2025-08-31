Erzurum’da kırsal mahallede yangın! 20’ye yakın ev ve ahır kül oldu

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlerin yayılmasıyla mahallede 20'ye yakın ev ve ahırın kül olduğu belirtildi.

CAN KAYBI YOK

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, yangın bölgesinde yaptığı açıklamada, can kaybının olmamasının en büyük tesellileri olduğunu söyledi. Uçar, "Şu an birkaç noktada devam eden ancak kontrol altına hemen hemen alınmış bir yangın var. İnşallah kısa sürede tamamen söndürülmüş olacak. Devletimizin desteğiyle maddi hasar en kısa sürede giderilecek. Vatandaşlarımız endişe etmesin, şu anda en büyük tesellimiz can kaybı olmaması" dedi.