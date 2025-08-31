Yaşam

Denizli'de çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için çalışmalar 3 gündür devam ediyor.

Çatak Mahallesi ile Aydın'ın Buharkent ilçesi Kızıldere Mahallesi arasında 29 Ağustos'ta çıkan orman yangınına müdahale gece boyunca sürdü.

Havanın aydınlanmasıyla söndürme çalışmalarına Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 helikopter katıldı.

Yangın ilçenin Bostanyeri Mahallesi yakınlarında etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun alanda incelemelerde bulunup yangınla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

