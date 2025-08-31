Denizli'de çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için çalışmalar 3 gündür devam ediyor.

Giriş Tarihi: 31.08.2025 12:23

Paylaş



ABONE OL

Çatak Mahallesi ile Aydın'ın Buharkent ilçesi Kızıldere Mahallesi arasında 29 Ağustos'ta çıkan orman yangınına müdahale gece boyunca sürdü.



Havanın aydınlanmasıyla söndürme çalışmalarına Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 helikopter katıldı.



Yangın ilçenin Bostanyeri Mahallesi yakınlarında etkisini sürdürmeye devam ediyor.



Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun alanda incelemelerde bulunup yangınla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN