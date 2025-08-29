Kaç Suriyeli ülkesine geri döndü? Bakan Yerlikaya sayı vererek açıkladı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kütahya'da 'Türkiye’nin Huzuru Toplantısı'nda basın açıklaması yaptı.Ülkesine gönüllü geri dönüş yapan toplam Suriyeli sayısını da açıklayan Bakan Yerlikaya "Bugüne kadar ülkelerine dönen, onurlu ve güvenli şekilde geri dönüş yapan Suriyeli kardeşlerimizin sayısı 450 bin 169 oldu" ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kütahya'da önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları; "Bildiğiniz üzere ülkemiz göç yönetimini cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütmekte, tarihsel tecrübesi, insani yaklaşımı ve rasyonel bakış açısıyla dünyaya örnek bir model ortaya koymaktadır. Türkiye, 2011 yılında ülkelerindeki Esad zulmünden kaçarak ülkemize sığınan Suriyeli kardeşlerimizin de her zaman yanında olmuştur. 8 Aralık 2024 sonrasında yaşanan gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüş talepleri arttı. Bu süreçte de ülkemiz Suriyeli kardeşlerimizin yanında olmaya devam etti, etmeye de devam ediyor. 8 Aralık 2024 yani Suriye'nin özgürleşmesinden bugüne kadar ülkelerine gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş yapan Suriyeli kardeşlerimizin sayısı 450 bin 169 oldu."
1 MİLYON 190 BİN 172 KİŞİ DÖNDÜ
Bakan Yerlikaya sayı vererek, "Yine bugüne kadar ülkesine gönüllü geri dönüş yapan toplam Suriyeli sayısı ise 1 milyon 190 bin 172 olmuştur. 2022 yılında ülkemizde geçici koruma altında bulunan Suriyeli kardeşlerimizin sayısı 3 milyon 535 bin 898 iken Ağustos 2025 tarihi itibariyle bu sayı 2 milyon 506 740 düşmüştür. Bu süreçte Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü geri dönüş işlemlerini büyük bir hassasiyetle yürütüyoruz." dedi
Yerlikaya devamında "Suriye'nin istikrara kavuşmasıyla birlikte gönüllü geri dönüşlerin sayısı da artmaya devam edecektir. Kütahya'da gerçekleştirdiğimiz huzur ve güvenlik faaliyetlerinin somut bazı öne çıkan verilerini paylaşmak istiyorum. Kişilere karşı işlenen katalog önemli suçlar 2025'in 31 Temmuz'una kadar yani bu yılın ilk 7 ayına geçen yılın ilk 7 ayıyla kıyasladığımız zaman geçen yıl 3 bin 29 olan olay sayısı bu yılın ilk 7 ayında yüzde 4.5 az olarak 2 bin 893'e düşmüş. Ama burada özellikle altını çizmek istediğim ve ilk defa bu şehirde gördüğümüz bir başarıdan bahsetmek istiyorum. O da aydınlatma oranı. Olay sayılarını düşürmek azaltmak bizim temel görevimiz. Yüzde 4.5 geçen yılla kıyaslandığı zaman aynı periyotta düşüş var. Ama geçen yıl aynı ilk 7 ayda aydınlatma oranı yüzde 98,8 iken bu yıl ilk 7 ayda yüzde 100 olmuş." şeklinde konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Zeka testi: Gizli sayı nerede? 789 kişiden 19'u bulabildi
- A Milli Takım Dünya Kupası yolunda: Gürcistan-Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte Milli Takım maç fikstürü
- Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? Mevlid Kandili faziletleri nelerdir? 2025 Diyanet dini günler takvimi
- Altında ok yaydan çıktı: 4.500 TL eşiği kırıldı! Yeni hedef belli oldu! Yıl sonunda gram altın...
- FENERBAHÇE AVRUPA MAÇ TAKVİMİ 2025 | Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi rakipleri kim? İşte maç fikstürü
- 2025 YKS TABAN PUANLARI: 2-4 yıllık üniversite bölümleri, kontenjanları ve başarı sıralamaları
- 30 Ağustos SOLOTÜRK GÖSTERİ SAATLERİ 2025 | Zafer Bayramı'na özel SoloTürk gösteri uçuşu ne zaman gerçekleşecek?
- 30 Ağustos'ta ne oldu, kaçıncı yıl dönümü? 30 Ağustos Zafer Bayramı anlam ve önemi nedir? Detaylı tarihi anlatım
- MEB 15 bin öğretmen ataması sonuçlarını duyurdu
- Türkiye’nin En Değerli 5 MARKASI BELLİ OLDU! İşte marka değerleri milyar dolarları aşan TÜRK şirketleri
- 30 Ağustos Zafer Bayramı şiirleri: 2, 4, 6, 8 kıtalık yürekleri titreten en anlamlı ve duygusal dizeler
- 29 Ağustos yarım gün mü, tam gün mü? Zafer Bayramı kaç gün sürecek?