Kaç Suriyeli ülkesine geri döndü? Bakan Yerlikaya sayı vererek açıkladı

(Foto: DHA)

1 MİLYON 190 BİN 172 KİŞİ DÖNDÜ

Bakan Yerlikaya sayı vererek, "Yine bugüne kadar ülkesine gönüllü geri dönüş yapan toplam Suriyeli sayısı ise 1 milyon 190 bin 172 olmuştur. 2022 yılında ülkemizde geçici koruma altında bulunan Suriyeli kardeşlerimizin sayısı 3 milyon 535 bin 898 iken Ağustos 2025 tarihi itibariyle bu sayı 2 milyon 506 740 düşmüştür. Bu süreçte Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü geri dönüş işlemlerini büyük bir hassasiyetle yürütüyoruz." dedi

Yerlikaya devamında "Suriye'nin istikrara kavuşmasıyla birlikte gönüllü geri dönüşlerin sayısı da artmaya devam edecektir. Kütahya'da gerçekleştirdiğimiz huzur ve güvenlik faaliyetlerinin somut bazı öne çıkan verilerini paylaşmak istiyorum. Kişilere karşı işlenen katalog önemli suçlar 2025'in 31 Temmuz'una kadar yani bu yılın ilk 7 ayına geçen yılın ilk 7 ayıyla kıyasladığımız zaman geçen yıl 3 bin 29 olan olay sayısı bu yılın ilk 7 ayında yüzde 4.5 az olarak 2 bin 893'e düşmüş. Ama burada özellikle altını çizmek istediğim ve ilk defa bu şehirde gördüğümüz bir başarıdan bahsetmek istiyorum. O da aydınlatma oranı. Olay sayılarını düşürmek azaltmak bizim temel görevimiz. Yüzde 4.5 geçen yılla kıyaslandığı zaman aynı periyotta düşüş var. Ama geçen yıl aynı ilk 7 ayda aydınlatma oranı yüzde 98,8 iken bu yıl ilk 7 ayda yüzde 100 olmuş." şeklinde konuştu.