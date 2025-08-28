28 Ağustos 2025, Perşembe
Türk donanmasına dev hamle! "Mavi Vatan"a yüzen milli kale geliyor
Türk donanmasının en büyük gücü TCG Anadolu’ya “ağabey” geliyor. 285 metre uzunluğa ve 60 bin ton ağırlığa sahip olacak yeni uçak gemisi; Kızılelma, TB-3, TB-2 ve ANKA gibi insansız hava araçlarına ev sahipliği yapacak. A Haber canlı yayınında konuşan uzmanlar, geminin sadece Mavi Vatan’daki deniz üstünlüğünü değil, aynı zamanda bölgesel güç hedefleri doğrultusunda Türk savunmasına büyük avantajlar katacağını ifade etti.