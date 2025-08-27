Başkan Erdoğan Yüksekovaspor Kadın Takımı’nı kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, üst üste iki kez şampiyonluk yaşayarak Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselen Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı'nı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

"BİZİM İÇİN KOLAY OLMAYACAK AMA İDDİALIYIZ"

Yüksekovaspor Kulübü Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Bayram Yıldırım, AA muhabirine, alt liglerde iki yıl üst üste şampiyon olarak Süper Lig'e yükselmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Hakim olmadıkları bir ligde mücadele edeceklerini belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Ankara, Giresun, Hakkari ve dört büyüklerin olduğu bir ligde mücadele edeceğiz. Zorlu bir lig, bizim için kolay olmayacak ama iddialıyız. Hedeflerimiz var ve bu doğrultuda ilerleyeceğiz. Emin adımlarla ilerleyerek istediğimiz mevkide ligi bitirmeyi planlıyoruz. Bu sene takımın eksik bölgelerine transferler yaptık. Lige yeni çıkan bir takımız ama ilerleyen süreçte ligi daha iyi tanıyıp zirve için mücadele etmeyi düşünüyoruz. Moral ve motivasyon olarak iyi durumdayız, takım içinde arkadaşlık bağları güçlendi. Lig öncesinde birkaç hazırlık maçı daha yapıp sezona hazır girmek istiyoruz. Süper Lig'e çıkmamızda en büyük pay taraftarımıza ait. Onların inancıyla Süper Lig'e yükseldik, hepsine çok teşekkür ediyorum."