Mücahit Birinci için karar çıktı! Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan bir şüpheli ile cezaevinde gerçekleştirdiği belirtilen görüşme süreci ve içeriğine ilişkin iddialar üzerine hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan avukat Mücahit Birinci adli kontrol şartıyla sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

RESEN SORUŞTURMA SÜRÜYOR



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yapılan yayınlar ve paylaşımlar sonrasında, İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasının tutuklu şüphelisi ile avukat Mücahit Birinci'nin cezaevinde gerçekleştirdiği belirtilen görüşme süreci ve içeriğiyle ilgili iddialara ilişkin resen başlatılan soruşturma sürüyor.



Soruşturma kapsamında bugün şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırılan Birinci, İstanbul Adliyesi'ne geldi.



Birinci, Özel Suçlar Soruşturma Bürosunda ifadesinin alınmasının ardından yurt dışı çıkış yasağı ve imza atmak şeklindeki adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

"MESLEĞİMİ İFA ETTİM"

Birinci'nin hakimlikteki işlemleri sürüyor.



Öte yandan, Birinci, adliyedeki basın mensuplarının soruları üzerine "Avukatlık mesleğini ifa etmekten başka hiçbir şey yapmadım. Bütün avukatların hakkını, hukukunu ben savunacağım. Çünkü biz kimden vekalet alacağımıza ilişkin karar verirken talimat almayız. Kimse bizim hiyerarşik üstümüz değildir. Mesleği ifa ettiğim için garip bir durumla karşı karşıyayım. İşin o garip kısmı tamamen siyasi bir komplodur." ifadelerini kullandı.

ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST BIRAKILDI

Avukat Mücahit Birinci, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan bir şüpheli ile görüşmesine ilişkin başlatılan soruşturma çerçevesinde, 'şüpheli' sıfatıyla savcılıkta verdiği ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe 'yurt dışına çıkış yasağı' ile 'imza' şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.