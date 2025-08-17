AK Parti Mücahit Birinci’yi disipline sevk etti! İstifa etti

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, avukat Mücahit Birinci'nin disipline sevkine karar verdi. Bunun ardından Birinci, AK Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

Mücahit Birinci'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Teşkilatın her kademesinde görev yapan bir partili olarak, gördüğüm lüzum üzerine, mensubiyetiyle gurur duyduğum parti üyeliğimden ve aktif siyasetten istifa ettiğimi kamuoyuna saygı ile bildiriyorum.

Ben Sayın Cumhurbaşkanımızı bir baba dostu, büyük bir Lider, benim penceremden Müminlerin Emini olarak görmeye devam edeceğim. Bundan sonra da nerede ve ne zaman ihtiyaç olursa, Liderimin yanında durmaktan bir an için bile tereddüt etmeyeceğim bilinmelidir. Bu vesileyle çocuklarıma, anneme, aileme daha çok vakit ayıracağım inşallah. Tüm kardeşlerime hakkım helaldir. Vesselam."