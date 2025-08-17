AK Parti Mücahit Birinci'yi disipline sevk etti! İstifa etti
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada İBB borsası iddiaları üzerine avukat Mücahit Birinci'nin ihraç talebiyle disipline sevk edildiği belirtildi. Disipline sevk edilen Mücahit Birinci AK Parti'den istifa ettiğini duyurdu.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, avukat Mücahit Birinci'nin disipline sevkine karar verdi. Bunun ardından Birinci, AK Parti'den istifa ettiğini açıkladı.
Mücahit Birinci'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"Teşkilatın her kademesinde görev yapan bir partili olarak, gördüğüm lüzum üzerine, mensubiyetiyle gurur duyduğum parti üyeliğimden ve aktif siyasetten istifa ettiğimi kamuoyuna saygı ile bildiriyorum.
Ben Sayın Cumhurbaşkanımızı bir baba dostu, büyük bir Lider, benim penceremden Müminlerin Emini olarak görmeye devam edeceğim. Bundan sonra da nerede ve ne zaman ihtiyaç olursa, Liderimin yanında durmaktan bir an için bile tereddüt etmeyeceğim bilinmelidir. Bu vesileyle çocuklarıma, anneme, aileme daha çok vakit ayıracağım inşallah. Tüm kardeşlerime hakkım helaldir. Vesselam."
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan şüpheli Murat Kapki ile avukat Mücahit Birinci'nin cezaevinde gerçekleştirdiği belirtilen görüşme süreci ve içeriği ile ilgili iddialara ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"14 Ağustos tarihinde bazı basın yayın kuruluşları, sosyal medya kuruluşları vasıtasıyla öğrenilen, Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2024/228233 sayılı soruşturma dosyamız (İBB yolsuzluk soruşturması) tutuklu şüphelilerinden Murat Kapki ile avukat Mücahit Birinci arasında cezaevinde gerçekleştirildiği belirtilen görüşme süreci ve içeriği ile ilgili iddialara ilişkin araştırma yapılması amacıyla resen soruşturma başlatılmış olup gelişmelerden ayrıca gerektiğinde bilgilendirme yapılacaktır."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kediniz kapalı kapıda ısrarla miyavlıyorsa bunları kesinlikle bilmelisiniz
- İZMİR zamlı toplu taşıma ücret tarifesi 2025 | İzmir'de öğrenci biniş fiyatı ne kadar? Ulaşıma kaç TL zam geldi? ESHOT, İZBAN...
- 60 yaşındaki adamın ChatGPT diyeti kabusa döndü! Unutulmuş 19. Yüzyıl hastalığına yakalandı
- Yaz transfer süreci bitti mi? Transfer sezonu ne zaman, hangi tarihte son bulacak?
- KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı 2025 | ÖSYM KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavı ne zaman yapılacak?
- Manchester United-Arsenal maçı bugün saat kaçta? Premier Lig Manchester United-Arsenal maçı hangi kanalda yayınlanacak?
- Beşiktaş Eyüpspor maçı bugün saat kaçta? BJK Süper Lig maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
- TUS 2. Dönem A-B-C-D-E cevap anahtarı PDF | 17 Ağustos 2025 TUS-STS soru kitapçıkları erişime ne zaman açılacak?
- Ay’da nükleer üs mümkün mü? NASA’nın 5 yıllık yeni hedefi: Ay’a nükleer reaktör yerleştirme projesinin fiyatı dudak uçuklattı
- 17 AĞUSTOS 1999 GÖLCÜK DEPREMİ kaç şiddetindeydi, ne kadar sürdü? Hangi iller zarar gördü? İstanbul'da kaç kişi hayatını yitirdi?
- Emekliye ocakta %10.56'lık oran oluştu! Memura %5.30'luk fark ödemesi! SSK, BAĞ-KUR, EYT... Kim ne kadar alacak?
- Meteoroloji’den kritik uyarı: Marmara’da sert rüzgar, Akdeniz’de gök gürültülü sağanak alarmı! Yeni haftada hava nasıl olacak?