17 Ağustos 2025, Pazar
Haberler Gündem Haberleri AK Parti Mücahit Birinci'yi disipline sevk etti! İstifa etti

AK Parti Mücahit Birinci'yi disipline sevk etti! İstifa etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2025 17:06 Güncelleme: 17.08.2025 17:13
ABONE OL
AK Parti Mücahit Birinci’yi disipline sevk etti! İstifa etti

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada İBB borsası iddiaları üzerine avukat Mücahit Birinci'nin ihraç talebiyle disipline sevk edildiği belirtildi. Disipline sevk edilen Mücahit Birinci AK Parti'den istifa ettiğini duyurdu.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, avukat Mücahit Birinci'nin disipline sevkine karar verdi. Bunun ardından Birinci, AK Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

Mücahit Birinci'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Teşkilatın her kademesinde görev yapan bir partili olarak, gördüğüm lüzum üzerine, mensubiyetiyle gurur duyduğum parti üyeliğimden ve aktif siyasetten istifa ettiğimi kamuoyuna saygı ile bildiriyorum.

Ben Sayın Cumhurbaşkanımızı bir baba dostu, büyük bir Lider, benim penceremden Müminlerin Emini olarak görmeye devam edeceğim. Bundan sonra da nerede ve ne zaman ihtiyaç olursa, Liderimin yanında durmaktan bir an için bile tereddüt etmeyeceğim bilinmelidir. Bu vesileyle çocuklarıma, anneme, aileme daha çok vakit ayıracağım inşallah. Tüm kardeşlerime hakkım helaldir. Vesselam."

XX

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan şüpheli Murat Kapki ile avukat Mücahit Birinci'nin cezaevinde gerçekleştirdiği belirtilen görüşme süreci ve içeriği ile ilgili iddialara ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"14 Ağustos tarihinde bazı basın yayın kuruluşları, sosyal medya kuruluşları vasıtasıyla öğrenilen, Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2024/228233 sayılı soruşturma dosyamız (İBB yolsuzluk soruşturması) tutuklu şüphelilerinden Murat Kapki ile avukat Mücahit Birinci arasında cezaevinde gerçekleştirildiği belirtilen görüşme süreci ve içeriği ile ilgili iddialara ilişkin araştırma yapılması amacıyla resen soruşturma başlatılmış olup gelişmelerden ayrıca gerektiğinde bilgilendirme yapılacaktır."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
AK Parti Mücahit Birinci’yi disipline sevk etti! İstifa etti AK Parti Mücahit Birinci’yi disipline sevk etti! İstifa etti AK Parti Mücahit Birinci’yi disipline sevk etti! İstifa etti
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör