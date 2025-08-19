Adalet Bakanlığı’ndan Mücahit Birinci kararı: Soruşturmaya izin verildi

Adalet Bakanlığı tarafından AK Parti'den ihraç istemiyle disipline sevk edilen ardından da istifa eden Mücahit Birinci hakkında soruşturma izni verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklu bulunan şüpheli Murat Kapki ile avukat Mücahit Birinci'nin cezaevinde bir görüşme gerçekleştirdiği, bunun bazı basın yayın kuruluşları ile sosyal medyada yer aldığı öne sürülmüştü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bazı basın yayın kuruluşları ile sosyal medya aracılığıyla öğrenildiği belirtilen, Kapki ile Birinci'nin söz konusu cezaevinde gerçekleştirdiği iddia edilen görüşme süreci ve içeriği ile ilgili iddialara ilişkin araştırma yapılması amacıyla re'sen soruşturma başlatılmıştı.

