Memur ve emekli maaşları için yeni düzenleme kapıda mı? A Haber’de uzman isim açıkladı
Kamuda 8. dönem toplu sözleşme görüşmeleri sürerken, hükümet ile sendikalar zam pazarlığında henüz uzlaşamadı. A Haber canlı yayına katılan Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman, geçtiğimiz yıl yapılan revizeyi hatırlatarak bu yıl da yeni bir düzenleme ihtimaline dikkat çekti. Gazeteci Güngör Yavuzaslan ise üreticiden markete uzanan süreçte fiyatların yapay şekilde artırıldığını belirterek, “Türkiye’de gıda anarşizmi var” sözleriyle tepki gösterdi.
Kamuda 8. dönem toplu sözleşme görüşmeleri tüm hızıyla devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılan toplantılarda hükümet ile memur sendikaları arasında zam pazarlığı sürerken, üçüncü teklif de tarafları uzlaştırmaya yetmedi. Görüşmelerin seyrine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman, geçtiğimiz yıl hükümetin yaptığı ek düzenlemeyi hatırlatarak bu yıl da açıklanan rakamlarda revize ihtimalinin bulunduğunu söyledi.
NASIL BİR TEKLİF SUNULACAK?
Memur maaşlarına yönelik teklifin, enflasyona karşı alım gücünü koruyup korumayacağı tartışılırken konuyu A Haber canlı yayına katılarak değerlendiren uzman isim Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman, geçen seferki asgari ücret tespit komisyonunda da benzer konuların konuşulduğunu hatırlatarak, "Burada geçmişten geleni mi yoksa önümüzdeki dönemimi kapatacak bir teklif var burada?" diyerek şöyle konuştu:
Burada geçmişten geleni mi, yoksa önümüzdeki dönemi mi kapatacak bir teklif var? Geçen seferki asgari ücret tespit komisyonunda da benzer konular konuşulmuştu.
"GEÇMİŞ VE BEKLENEN ENFLASYON HESAPLAMASI"
Yarısı geçmiş dönemden gelen enflasyon ortalaması, yarısı da beklenen enflasyon ortalaması gibi bir söylem geliştirilmişti. Memur ve emekli, devlet bütçesi ile karşılanıyor; asgari ücretli ise işveren bütçesiyle karşılanan bir gider. Dolayısıyla devlet, memurun ve emeklinin maaşını kasadan ödediği için verebileceğinin en iyisini verecektir diye düşünüyorum.
"GEÇMİŞTE DEVLET AĞIRLIĞINI KOYMUŞTU"
Neden? Bir önceki yılda yüzde 15 alacakken SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 30'a; devlet memurları ise enflasyon farkıyla birlikte yüzde 49,25 zam almıştı. Yani, SSK-Bağ-Kur'luların yüzde 30 almaları gerekirken yüzde 49 almışlardı. Burada devlet ağırlığını koydu ve emekliler arasında bir ayrım olmasın, SSK-Bağ-Kur emeklisi de bu haktan faydalansın demişti.
"BU DÖNEMDE DE GÜNCELLEME OLABİLİR"
Ben burada da bütçe el verirse, bu kuruldan karar çıkmadan önce bir değişikliğe gidilebileceğini düşünüyorum. Ama çok büyük bir umutla değil! 10 günümüz kaldı. Belki 2027 için, belki taban aylık için bir güncelleme olabilir kanaati içindeyim.
ÜRETİCİ İLE MARKET ARASINDAKİ FİYAT FARKI
Emekli ve memur zammı tartışmasından sonra Türkiye'de gıda enflasyonuna ilişkin de A Haber'de önemli açıklamalar geldi. Üretici ile market fiyatları arasındaki fark giderek açılıyor. Ürünlerin üreticiden markete ulaşana kadar ciddi oranlarda zamlandığı görülürken konuyu A Haber canlı yayınında değerlendiren Gazeteci Güngör Yavuzaslan, özellikle Temmuz ayında fiyatı en çok artan ürünlere dikkat çekti.
EN ÇOK ARTAN ÜRÜNLER
Fiyatı en çok artan ürünlerin listesini açıklayan Yavuzaslan, makas farkı en yüksek ürünleri şöyle açıkladı:
Limon: %37,8
Yumurta: %14,3
Elma: %12,8
Kuru incir: %5
Yavuzaslan, özellikle yumurta fiyatlarının sıkça oynandığını vurgulayarak, "Elmada bu yıl don oldu deniyor, peki karpuzda da mı oldu?" diye sordu.
"GIDA ANARŞİZMİ" UYARISI
Yavuzaslan, gıda fiyatlarının belirlenmesinde belli klik ve lobilerin etkili olduğuna dikkat çekerek, geçmişte buğday krizine rağmen Türkiye'nin buğday fazlası verip dünyaya sattığını hatırlattı.
"Bir grup açıkça iktidara oynuyor. Çünkü sofraya geldiğinde tencere tabak, insan başka bir şey düşünmez. Bir insan çocuğuna düzenli olarak yumurta yediremiyor, süt içiremiyorsa sorgulamaya başlar" dedi.
Yavuzaslan sözlerini, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ifadesiyle bitirdi:
"Türkiye'de gıda anarşizmi var!"
