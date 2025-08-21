Memur ve emekli maaşları için yeni düzenleme kapıda mı? A Haber’de uzman isim açıkladı

Kamuda 8. dönem toplu sözleşme görüşmeleri tüm hızıyla devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılan toplantılarda hükümet ile memur sendikaları arasında zam pazarlığı sürerken, üçüncü teklif de tarafları uzlaştırmaya yetmedi. Görüşmelerin seyrine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman, geçtiğimiz yıl hükümetin yaptığı ek düzenlemeyi hatırlatarak bu yıl da açıklanan rakamlarda revize ihtimalinin bulunduğunu söyledi.

NASIL BİR TEKLİF SUNULACAK?

Memur maaşlarına yönelik teklifin, enflasyona karşı alım gücünü koruyup korumayacağı tartışılırken konuyu A Haber canlı yayına katılarak değerlendiren uzman isim Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman, geçen seferki asgari ücret tespit komisyonunda da benzer konuların konuşulduğunu hatırlatarak, "Burada geçmişten geleni mi yoksa önümüzdeki dönemimi kapatacak bir teklif var burada?" diyerek şöyle konuştu:

