Trump'tan Putin zirvesinde dikkat çeken mesaj: “Ukrayna'da 2 yıl silahlar susacak” | Bu söz ne anlama geliyor?
ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Alaska’da gerçekleştirilen zirvenin ardından, bugün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Avrupa’nın önde gelen liderleri Washington’da bir araya geldi. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Kemal Olçar, görüşmenin perde arkasında yatanları ve Trump’ın iki yıl boyunca silahların susmasını talep etmesinin nedenlerini A Haber ekranlarında değerlendirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, Alaska'da gerçekleştirdiği Putin görüşmesinin ardından dün (18 Ağustos) Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderler ile bir araya geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Zelenskiy ile birlikte Beyaz Saray'da zirveye katıldı. Düzenlenen zirvede liderlerden Ukrayna'ya yönelik barış çağrısı yapılırken görüşmenin perde arkasında yatanları uzman isimler A Haber'de değerlendirdi.
"TRUMP: 2 YIL BOYUNCA SİLAHLAR SUSACAK"
ABD Başkanı Donald Trump, görüşmede "Ukrayna'da iki yıl boyunca silahlar susacak" dedi. Peki bu sözler neyi ifade ediyor? Trump, iki yıl boyunca silahların susmasını talep etmesinin nedenlerini anlatan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Kemal Olçar, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, toprak bütünlüğü ve egemenlik meselesinde taviz vermeyeceğini açıkça ifade etmiştir. Bir askeri birliğin herhangi bir kara parçasına girmesi durumunda, bu birliğin ancak ve ancak yeni bir savaş ortamında o bölgeden çekilmesinin mümkün olduğu görüşünü savunmaktadır. Bu bağlamda, Putin yönetimi açısından mevcut savaş, yüksek maliyetlere ve ağır insan kayıplarına rağmen stratejik kazanımların elde edilmesi bakımından hayati öneme sahiptir. Bu nedenle, işgal altındaki toprakların geri verilmesi kesinlikle söz konusu değildir. Ayrıca, Putin'in bu toprakların statüsünü uluslararası meşruiyet zemininde sağlamlaştırmak için Avrupa Birliği gözlemcilerinin denetiminde bir referandum düzenlenmesini planladığı anlaşılmaktadır. Bu yöntemle, söz konusu bölgelerin Rusya'ya katılımının hukuki ve siyasi olarak meşru hale getirilmesi hedeflenmektedir.
"ZELENSKİ BU SÜREÇTE ÇARESİZ"
Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, çatışmaya en az iki yıl süreyle ara verilmesini önermiştir. Ancak Trump'ın bu önerisinin arkasında yatan motivasyonların dikkatle analiz edilmesi gerekmektedir. ABD'nin Ukrayna ile gerçekleştirdiği değerli madenler üzerine bir anlaşma çerçevesinde, bölgeden hammadde ve mineral çıkarımı için yaklaşık 1 ila 2 yıl süreye ihtiyaç duyduğu bilinmektedir. Bu bağlamda, Trump'ın talebi, savaşın tamamen sona erdirilmesi değil, en azından iki yıl boyunca silahlı çatışmaların durması ve böylece ABD'nin ekonomik çıkarlarını gerçekleştirebilmesi yönündedir. Ukrayna tarafı ise bu durumun farkında olmakla birlikte, devlet başkanı Volodimir Zelenski'nin mevcut şartlar altında oldukça sınırlı seçeneklere sahip olduğu ve bu süreçte çaresiz kaldığı gözlemlenmektedir. Trump'ın, madencilik faaliyetlerini sürdürebilmek amacıyla Zelenski'nin sessiz kalmasını beklediği söylenebilir.
Sonuç olarak, yürütülen diplomatik görüşmelerin, mevcut şartlar altında saldırıların tamamen durmasını sağlamadığı anlaşılmaktadır. Putin'in şartlarının kabul edilmemesi halinde savaşın devam edeceği, ya da en azından bombardımanların süreceği öngörülmektedir."
