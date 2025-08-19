Trump'tan Putin zirvesinde dikkat çeken mesaj: “Ukrayna'da 2 yıl silahlar susacak” | Bu söz ne anlama geliyor?

ABD Başkanı Donald Trump, Alaska'da gerçekleştirdiği Putin görüşmesinin ardından dün (18 Ağustos) Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderler ile bir araya geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Zelenskiy ile birlikte Beyaz Saray'da zirveye katıldı. Düzenlenen zirvede liderlerden Ukrayna'ya yönelik barış çağrısı yapılırken görüşmenin perde arkasında yatanları uzman isimler A Haber'de değerlendirdi.

"TRUMP: 2 YIL BOYUNCA SİLAHLAR SUSACAK"

ABD Başkanı Donald Trump, görüşmede "Ukrayna'da iki yıl boyunca silahlar susacak" dedi. Peki bu sözler neyi ifade ediyor? Trump, iki yıl boyunca silahların susmasını talep etmesinin nedenlerini anlatan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Kemal Olçar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, toprak bütünlüğü ve egemenlik meselesinde taviz vermeyeceğini açıkça ifade etmiştir. Bir askeri birliğin herhangi bir kara parçasına girmesi durumunda, bu birliğin ancak ve ancak yeni bir savaş ortamında o bölgeden çekilmesinin mümkün olduğu görüşünü savunmaktadır. Bu bağlamda, Putin yönetimi açısından mevcut savaş, yüksek maliyetlere ve ağır insan kayıplarına rağmen stratejik kazanımların elde edilmesi bakımından hayati öneme sahiptir. Bu nedenle, işgal altındaki toprakların geri verilmesi kesinlikle söz konusu değildir. Ayrıca, Putin'in bu toprakların statüsünü uluslararası meşruiyet zemininde sağlamlaştırmak için Avrupa Birliği gözlemcilerinin denetiminde bir referandum düzenlenmesini planladığı anlaşılmaktadır. Bu yöntemle, söz konusu bölgelerin Rusya'ya katılımının hukuki ve siyasi olarak meşru hale getirilmesi hedeflenmektedir.