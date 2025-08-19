Savaş masasında büyük acziyet! A Haber’de çarpıcı analiz: Aktör değil figüran oldu

ABD'de gerçekleşen Alaska zirvesinin ardından Beyaz Saray'da bir araya gelen Avrupa liderleri, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşının çözümüne yönelik görüşmeler gerçekleştirdi. Toplantının ardından Trump'ın açıklamaları sonrası konuyu değerlendiren Gazeteci Murat Özer, önemli açıklamalarda bulundu.

FİGÜRAN KONUMUNDA BİR LİDER

Rusya-Ukrayna savaşının akıbetinin ne olacağı Beyaz Saray'da gerçekleşen çoklu zirve ile merak konusu olurken konuya ilişkin A Haber canlı yayınında değerlendiren Gazeteci Murat Özer, önemli açıklamalarda bulundu. Buna göre dünyanın büyük bir olaya şahit olduğunu belirten Özer, şöyle konuştu:

Bütün dünya şöyle bir şeye şahit oluyor: Bir ülke işgal altında, başka bir emperyal güç o toprakları işgal etmiş durumda. O toprakları işgal edilen devlet başkanı ise bir başka küresel gücün yanında oturmuş, kendi topraklarının ne kadarının verilip ne kadarının verilmeyeceğini tartışıyor. Ancak kendisi bir aktör değil, bir figüran olarak orada bulunuyor. Kendi söz söyleyemediği için Avrupa'daki "abilerini" masaya çağırmış ve adeta "Ben konuşamıyorum, bari sizin birkaç sözünüz geçer Trump'ın karşısında" demiş oluyor. Bu, aslında büyük bir acziyet görüntüsü.