Savaş masasında büyük acziyet! A Haber’de çarpıcı analiz: Aktör değil figüran oldu
ABD’de Rusya-Ukrayna savaşını bitirme amacıyla gerçekleşen Alaska zirvesinin ardından, Avrupa liderleri, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray’da bir araya geldi. Toplantıya dair birçok spekülasyon dolaşırken, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Gazeteci Murat Özer, Zelenskiy’nin masada bir aktör değil, figüran konumunda olduğunu vurguladı. Özer, “Toprakları işgal edilen lider, bir başka küresel gücün yanında oturmuş, kendi topraklarının ne kadarının verilip ne kadarının verilmeyeceğini tartışıyor” ifadelerini kullandı.
ABD'de gerçekleşen Alaska zirvesinin ardından Beyaz Saray'da bir araya gelen Avrupa liderleri, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşının çözümüne yönelik görüşmeler gerçekleştirdi. Toplantının ardından Trump'ın açıklamaları sonrası konuyu değerlendiren Gazeteci Murat Özer, önemli açıklamalarda bulundu.
FİGÜRAN KONUMUNDA BİR LİDER
Rusya-Ukrayna savaşının akıbetinin ne olacağı Beyaz Saray'da gerçekleşen çoklu zirve ile merak konusu olurken konuya ilişkin A Haber canlı yayınında değerlendiren Gazeteci Murat Özer, önemli açıklamalarda bulundu. Buna göre dünyanın büyük bir olaya şahit olduğunu belirten Özer, şöyle konuştu:
Bütün dünya şöyle bir şeye şahit oluyor: Bir ülke işgal altında, başka bir emperyal güç o toprakları işgal etmiş durumda. O toprakları işgal edilen devlet başkanı ise bir başka küresel gücün yanında oturmuş, kendi topraklarının ne kadarının verilip ne kadarının verilmeyeceğini tartışıyor. Ancak kendisi bir aktör değil, bir figüran olarak orada bulunuyor. Kendi söz söyleyemediği için Avrupa'daki "abilerini" masaya çağırmış ve adeta "Ben konuşamıyorum, bari sizin birkaç sözünüz geçer Trump'ın karşısında" demiş oluyor. Bu, aslında büyük bir acziyet görüntüsü.
TRUMP SAVAŞI BİTİRMEK İSTİYOR
Bu savaşı gerçekten Trump istemiyor ve gerçekten bitirmek istiyor. Çünkü Batı'nın burada büyük anlamda zarar gördüğünün farkında. Batı, örneğin Vietnam'da tam bir bütünlük içinde hareket etmişti; Avrupa Birliği, Avrupa ülkeleri ve Amerika Vietnam Savaşı'nda bir blok halindeydi. Afganistan'ın işgalinde de yine aynı bütünlükle hareket ettiler. Ama burası Ukrayna…
AVRUPA İÇİN BÜYÜK YÜK
Bugün 12 milyon Ukraynalı mülteci var ve bu insanlar Avrupa'da adeta turist gibi geziyorlar. Bu durum Avrupa için hem büyük bir yük hem de ciddi bir toplumsal sorun. Ayrıca şöyle bir gerçek var: Her iki tarafta da ölenler Hristiyan toplumlar. Ukraynalılar da Hristiyan, Ruslar da Hristiyan, hem de aynı mezhepten.
PUTİN'İN MEŞRULAŞTIRMA ÇABASI
Konuşmasının devamında Putin'in görüşüne de yer veren Özer, bütün bunların Rus lider için bir öneminin olmadığını söyleyerek şöyle devam etti:
Ancak Putin için bunun bir önemi yok. O, "Biz Hristiyan bir toplumla savaşmıyoruz, faşistlerle savaşıyoruz, Nazilere karşı savaşıyoruz. Bunlar zaten Hitler'in adamlarıdır." diyerek kendi toplumunda savaşı bu şekilde meşrulaştırıyor.
SAVAŞTA MÜSLÜMAN VE TÜRK TOPLUMLARININ BEDELİ
Putin'in ordusunda kayıp veren askerlere baktığımızda, bir tarafta Çeçenler, bir tarafta Dağıstan'dan, Tataristan'dan toplanan askerler görüyoruz. Hatta Kuzey Kore'den bile destek alınıyor. Ukrayna tarafına baktığımızda ise savunma bakanından ön cephede ölen askerlere kadar pek çok kişinin Kırım Tatarı olduğu görülüyor. Büyük çoğunlukla Müslüman ve Türk toplumlarının kanları üzerinden Ukrayna ile Rusya savaşıyor.
BU SAVAŞ ASLINDA AVRUPA'NIN SAVAŞI
Aslında bu, Batı'nın yani Avrupa Birliği'nin savaşıydı. Şimdi ABD diyor ki:
"Bu kadar büyük zaiyata ne gerek var? İki taraf da büyük zarar görüyor; hem Rusya hem Ukrayna yıpranıyor. Bunun bana hiçbir faydası yok. Öyleyse bu savaş bitmeli."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Şekerden vazgeçince vücudunuzda yaşanacak 7 büyük değişim: Cildiniz, karın yağlarınız…
- 1. sınıflar ne zaman okula başlayacak? 2025-2026 uyum haftası hangi tarihlerde?
- Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi hangi gün, saat kaçta yapılacak? Galatasaray'ın rakipleri kim olacak?
- Prens dizisi yeni sezon gelecek mi, ne zaman? Prens 4. sezon 1. bölümü hangi tarihte yayınlanacak?
- EMEKLİYE 28.500 TL PROMOSYON MÜJDESİ | 4A-4B-4C'liye ağustos kampanyası yenilendi: Ziraat Bankası, Halkbank, Garanti...
- Adalet Bakanlığı İKM alımları sonuç tarihi CTE 2025 | İnfaz Koruma Memuru alımları sonuçlandı mı, isim listesi ne zaman belli olacak?
- ATA AÖF Yaz Okulu ve Mezuniyet 3 Ders Sınavı | ATA AÖF üç ders sınav giriş yerleri belli oldu mu?
- Banu Kırbağ kimdir, neden öldü? Banu Kırbağ hasta mıydı, kaç yaşındaydı? İşte hayatı ve kariyeri...
- FB-Benfica Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe ne zaman, hangi tarihte?
- Öğretmenlerin eş durumuna bağlı atama takvimi | Sözleşmeli öğretmen ataması iller arası yer değiştirme başvurulan nereden yapılır?
- Kediniz kapalı kapıda ısrarla miyavlıyorsa bunları kesinlikle bilmelisiniz
- İZMİR zamlı toplu taşıma ücret tarifesi 2025 | İzmir'de öğrenci biniş fiyatı ne kadar? Ulaşıma kaç TL zam geldi? ESHOT, İZBAN...