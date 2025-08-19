19 Ağustos 2025, Salı
Haberler Gündem Haberleri Gündem Gazze: Dışişleri Bakanı Fidan Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile görüştü

Gündem Gazze: Dışişleri Bakanı Fidan Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.08.2025 13:59
ABONE OL
Gündem Gazze: Dışişleri Bakanı Fidan Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile telefonda Gazze'de devam eden ateşkes görüşmeleri ile bölgedeki insani durumu iyileştirmeye yönelik çabaları değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan ve Mısırlı mevkidaşı Abdulati telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

MASADA GAZZE
Görüşmede, Gazze'de devam eden ateşkes görüşmeleri ile bölgedeki insani durumu iyileştirmeye yönelik çabalar ele alındı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gündem Gazze: Dışişleri Bakanı Fidan Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile görüştü Gündem Gazze: Dışişleri Bakanı Fidan Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile görüştü Gündem Gazze: Dışişleri Bakanı Fidan Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile görüştü

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör