Ahıska Türkleri'nden Başkan Erdoğan'a teşekkür mektubu! "Kendimizi yalnız hissetmiyoruz"

(Fotoğraf: AA)

"VATANA DÖNÜŞ TALEBİNİ GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE GÜNDEME GETİREREK BİZLERİ GÖNÜLDEN ONURLANDIRDINIZ"

Mektupta, Başkan Erdoğan'ın kararlı ve samimi duruşuna da dikkat çekildi. Başkan Erdoğan'ın Gürcistan Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmeyi hatırlatan Kassanov, "Gürcistan Cumhurbaşkanı ile yaptığınız son görüşmede, Ahıskalı Türklerin yıllardır süregelen vatana dönüş talebini güçlü bir şekilde gündeme getirerek, bizlere verdiğiniz tarihi ve vicdani desteği bir kez daha ortaya koymanız, bizleri gönülden onurlandırmıştır. Bu kararlı ve samimi duruşunuz, sürgünün üzerinden geçen 80 yılın ardından yüreğimizde taşıdığımız dönüş arzusunu yeniden alevlendirmiştir." dedi.

"BİR SIĞINAK VE BİR YOL GÖSTERİCİ ANLAMI TAŞIMAKTADIR"

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği Başkanı Kassanov, teşekkür mesajında şu ifadelere yer verdi: "Zatiâlinizin yüksek feraseti, vizyoner liderliği ve uluslararası platformlardaki cesur tutumu, yalnızca Ahıskalı Türkleri değil; gönül coğrafyamızın dört bir yanındaki Türk ve akraba topluluklarını da onurlandırmakta, milletimize olan inancı ve güveni pekiştirmektedir. Dünyanın birçok noktasında soydaşlarımızın gururla zikrettiği isminiz, bizler için sadece bir lider değil; aynı zamanda bir umut, bir sığınak ve bir yol gösterici anlamı taşımaktadır.

Devletimizin şefkatli eli, milletimizin yüce gönlü ve zatiâlinizin güçlü iradesi sayesinde bugün biz Ahıskalı Türkler olarak kendimizi yalnız değil, bu büyük milletin ayrılmaz bir parçası olarak hissetmekteyiz. Bizlere gösterdiğiniz yakın ilgi ve himaye, tarihimizde daima hayırla ve minnetle anılacaktır.

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) olarak, her zaman yanımızda olduğunuzu bilmek bizlere güç vermiştir. Davamıza sahip çıkan, sesimizi dünyaya duyuran ve bizlere umut olan bu yüksek irade ve hassasiyetiniz için en derin şükranlarımızı arz ediyorum.

Rabbimden, zatiâlinize daima sağlık, güç ve muvaffakiyet ihsan etmesini niyaz eder; hizmetlerinizin bereket ve başarıyla devamını temenni ederim. Ahıskalı Türkler olarak dualarımız ve desteğimiz her daim yanınızdadır."