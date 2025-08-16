Ahıska Türkleri'nden Başkan Erdoğan'a teşekkür mektubu! "Kendimizi yalnız hissetmiyoruz"
Ahıskalı Türkler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür mektubu kaleme aldı. Mektupta, Başkan Erdoğan'ın güçlü iradesi sayesinde Ahıskalı Türklerin kendilerini yalnız hissetmediği vurgulandı. Ahıskalı Türklerin, tarih boyunca her türlü sürgün ve ağır imtihanlarla karşı karşıya kaldığını belirten, Kassanov, 'Tarih boyunca türlü sürgünler ve ağır imtihanlarla karşı karşıya kalan Ahıskalı Türkler, Türkiye Cumhuriyeti'nin engin şefkati, güçlü iradesi ve zatiâlinizin liderliğinde gösterdiği himaye sayesinde bugün yeniden umutla yarınlara bakabilmektedir.' ifadelerine yer verildi.
DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, yayımladığı mektupta Ahıska Türklerine desteklerinden dolayı Başkan Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.
"KENDİMİZİ YALNIZ HİSSETMİYORUZ"
Mektupta, Erdoğan'ın güçlü iradesi sayesinde Ahıskalı Türklerin kendilerini yalnız hissetmediği vurgulandı.
"BUGÜN YENİDEN UMUTLA YARINLARA BAKABİLİYORUZ"
Ahıskalı Türklerin, tarih boyunca her türlü sürgün ve ağır imtihanlarla karşı karşıya kaldığını belirten, Kassanov mesajında şunları kaydetti: "Tarih boyunca türlü sürgünler ve ağır imtihanlarla karşı karşıya kalan Ahıskalı Türkler, Türkiye Cumhuriyeti'nin engin şefkati, güçlü iradesi ve zatiâlinizin liderliğinde gösterdiği himaye sayesinde bugün yeniden umutla yarınlara bakabilmektedir. Vatandaşlık hakkı tanınmasından uzun dönem ikamet iznine, iskanlı göç çalışmaları, eğitim, istihdam ve sosyal uyum alanlarında sunulan imkânlara kadar atılan tüm adımlar; milletimizin köklü kardeşlik, vefa ve birlik anlayışının en parlak tezahürleri arasında yer almaktadır"
"VATANA DÖNÜŞ TALEBİNİ GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE GÜNDEME GETİREREK BİZLERİ GÖNÜLDEN ONURLANDIRDINIZ"
Mektupta, Başkan Erdoğan'ın kararlı ve samimi duruşuna da dikkat çekildi. Başkan Erdoğan'ın Gürcistan Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmeyi hatırlatan Kassanov, "Gürcistan Cumhurbaşkanı ile yaptığınız son görüşmede, Ahıskalı Türklerin yıllardır süregelen vatana dönüş talebini güçlü bir şekilde gündeme getirerek, bizlere verdiğiniz tarihi ve vicdani desteği bir kez daha ortaya koymanız, bizleri gönülden onurlandırmıştır. Bu kararlı ve samimi duruşunuz, sürgünün üzerinden geçen 80 yılın ardından yüreğimizde taşıdığımız dönüş arzusunu yeniden alevlendirmiştir." dedi.
"BİR SIĞINAK VE BİR YOL GÖSTERİCİ ANLAMI TAŞIMAKTADIR"
Dünya Ahıskalı Türkler Birliği Başkanı Kassanov, teşekkür mesajında şu ifadelere yer verdi: "Zatiâlinizin yüksek feraseti, vizyoner liderliği ve uluslararası platformlardaki cesur tutumu, yalnızca Ahıskalı Türkleri değil; gönül coğrafyamızın dört bir yanındaki Türk ve akraba topluluklarını da onurlandırmakta, milletimize olan inancı ve güveni pekiştirmektedir. Dünyanın birçok noktasında soydaşlarımızın gururla zikrettiği isminiz, bizler için sadece bir lider değil; aynı zamanda bir umut, bir sığınak ve bir yol gösterici anlamı taşımaktadır.
Devletimizin şefkatli eli, milletimizin yüce gönlü ve zatiâlinizin güçlü iradesi sayesinde bugün biz Ahıskalı Türkler olarak kendimizi yalnız değil, bu büyük milletin ayrılmaz bir parçası olarak hissetmekteyiz. Bizlere gösterdiğiniz yakın ilgi ve himaye, tarihimizde daima hayırla ve minnetle anılacaktır.
Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) olarak, her zaman yanımızda olduğunuzu bilmek bizlere güç vermiştir. Davamıza sahip çıkan, sesimizi dünyaya duyuran ve bizlere umut olan bu yüksek irade ve hassasiyetiniz için en derin şükranlarımızı arz ediyorum.
Rabbimden, zatiâlinize daima sağlık, güç ve muvaffakiyet ihsan etmesini niyaz eder; hizmetlerinizin bereket ve başarıyla devamını temenni ederim. Ahıskalı Türkler olarak dualarımız ve desteğimiz her daim yanınızdadır."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Optik illüzyon: Otların arasından çekirgeyi 8 saniyede bulabilir misin? 10 kişiden 9’u başarısız oluyor
- Beyninizin çürümesini önleyin: Odaklanma gücünü artıracak 5 basit adım
- Kişilik testi: Şeftali mi nektarin mi? Tercihiniz mantık insanı mı yoksa duygusal mı olduğunuzu söylüyor
- Çiçekler için doğal doping formülü: Evdeki bu karışım çiçekleri coşturuyor, sadece 3 damla yetiyor
- Bir kaşıkla tertemiz oluyor, kireçten eser bırakmıyor! Çaydanlığı anında parlatan o yöntem
- 2025 TUS ve STS Tıp Doktorluğu 2. dönem sınavları ne zaman, saat kaçta? Giriş belgesi nasıl alınır?
- ATV’nin yeni dizisi “Gözleri Karadeniz” ilk bölüm ne zaman? Dizi nerede çekiliyor, oyuncu kadrosu kim?
- Balıkesir'de bir deprem daha! Deprem nerede, ne zaman, kaç şiddetinde oldu? AFAD detayları duyurdu!
- 🍅 Yazın bereketini kışa taşıyın: Kıpkırmızı domates sosu nasıl yapılır? Rengiyle iştah açıyor, kaşık kaşık yediriyor!
- MGM’den 13 ile sarı kodlu uyarı: O bölgelerde gök gürültülü sağanak ve fırtına bekleniyor! 16 Ağustos hava durumu raporu
- Bu optik illüzyonu çözen %90 başarısız oluyor! C harfini gözden kaçırıyor
- 10 dakika uygulandığında 10 günde etkili sonuç veriyor! Gıdıyı yok eden 3 basit hareket