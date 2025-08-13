Özgür Özel’in “İBB Borsası” iddiaları desteksiz çıktı! CHP Genel Başkanı hukuk kurmaylarına kızgın: Beni rezil ettiniz

(FOTO: AA )

CHP'NİN HSK DÖKÜMLERİ YALNIZCA AVUKATIN BEYANLARINDAN İBARET

CHP'nin HSK dilekçesinde yer alan konuşma dökümlerinin, yalnızca avukatın beyanlarından ibaret olduğu ve hukuki bir dayanak taşımadığı . Başvuru hakkında "İBB borsası" söyleminin mevcut delillerle uyuşmadığı, sürecin tamamen yasal çerçevede yürütüldüğü vurgulandı.



Buna karşılık CHP'nin "borsa kuruldu" iddialarına kanıt olarak öne sürülen Avukat Yıldırım'ın konuşmalarında adı geçen Cem Çelik'in, etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği ama halen tutuklu bulunduğu, Yener T.'nin ise henüz ifade dahi vermediği tespit edildi.

(FOTO: AA )

FİRARİ MURAT GÜL İBRAHİMOĞLU'NDAN BAHSEDERKEN "PATRON" DEMİŞ

Bu arada CHP'nin HSK'ya sunduğu şikayet dilekçesinde yer alan avukat-müvekkil iletişimine dair ses döküm kaydında CHP'nin adına referansla iddialar ileri sürdüğü avukatın İBB yolsuzluk soruşturması firari şüphelisi Murat Gül İbrahimoğlu'ndan bahsederken "patron" dediği öğrenildi.

PARTİNİN HUKUK KURMAYLARINA KIZGIN

Kulislerde Özgür Özel'in yine eksik ve yanlış bilgilendirildiği, kamuoyu önünde yaptığı açıklamanın altını dolduracak tatmin edici bilgi-belge olmadığını görünce Cuma gününden Çarşamba gününe kadar HSK'ya başvuruyu beklettiği, ancak bir açıklama yaptığı için başvuru yapmak zorunda kaldığı ve partinin hukuk kurmaylarına da oldukça kızgın olduğu konuşuluyor.