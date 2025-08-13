13 Ağustos 2025, Çarşamba
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.08.2025 20:03 Güncelleme: 13.08.2025 21:53
Özgür Özel’in İBB Borsası iddiaları desteksiz çıktı! CHP Genel Başkanı hukuk kurmaylarına kızgın: Beni rezil ettiniz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması hakkında dile getirdiği “İBB borsası kuruldu, para ilişkileri var, dekontlar var” sözlerinin, CHP’nin HSK’ya ilettiği şikayet dilekçesinde bilgi-belge ile desteklenmediği kaydedildi. Kulislerde Özel'in partinin hukuk kurmaylarına da oldukça kızgın olduğu konuşuluyor.

CHP'nin HSK dilekçesinde yer alan konuşma dökümlerinin, yalnızca avukatın beyanlarından ibaret olduğu, Avukat Mehmet Yıldırım'ın avukatın tek taraflı olarak adli makamlara ilettiği iddia edilen mesajların dosyaya konulduğu; savcı ile avukat arasında bir ses kaydı sunulmadığı öğrenildi.

HERHANGİ BİR DELİL ORTAYA KOYAMADI
CHP'nin İBB soruşturmalarına yönelik "İBB borsası kuruldu" iddiaları Hakimler ve Savcılar Kurulu'na sunulan şikayet dilekçesine yansımadı. CHP İBB borsasına dair şikâyet dilekçesinde herhangi bir delil ortaya koyamadı. Savcı ile avukat ve müvekkilleri arasında para ilişkisine dair bir dekont veya ödeme sunulamadı.

CHP'NİN HSK DÖKÜMLERİ YALNIZCA AVUKATIN BEYANLARINDAN İBARET

CHP'nin HSK dilekçesinde yer alan konuşma dökümlerinin, yalnızca avukatın beyanlarından ibaret olduğu ve hukuki bir dayanak taşımadığı . Başvuru hakkında "İBB borsası" söyleminin mevcut delillerle uyuşmadığı, sürecin tamamen yasal çerçevede yürütüldüğü vurgulandı.

Buna karşılık CHP'nin "borsa kuruldu" iddialarına kanıt olarak öne sürülen Avukat Yıldırım'ın konuşmalarında adı geçen Cem Çelik'in, etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği ama halen tutuklu bulunduğu, Yener T.'nin ise henüz ifade dahi vermediği tespit edildi.

FİRARİ MURAT GÜL İBRAHİMOĞLU'NDAN BAHSEDERKEN "PATRON" DEMİŞ

Bu arada CHP'nin HSK'ya sunduğu şikayet dilekçesinde yer alan avukat-müvekkil iletişimine dair ses döküm kaydında CHP'nin adına referansla iddialar ileri sürdüğü avukatın İBB yolsuzluk soruşturması firari şüphelisi Murat Gül İbrahimoğlu'ndan bahsederken "patron" dediği öğrenildi.

PARTİNİN HUKUK KURMAYLARINA KIZGIN
Kulislerde Özgür Özel'in yine eksik ve yanlış bilgilendirildiği, kamuoyu önünde yaptığı açıklamanın altını dolduracak tatmin edici bilgi-belge olmadığını görünce Cuma gününden Çarşamba gününe kadar HSK'ya başvuruyu beklettiği, ancak bir açıklama yaptığı için başvuru yapmak zorunda kaldığı ve partinin hukuk kurmaylarına da oldukça kızgın olduğu konuşuluyor.

