Türkiye barışı korumak için savaşa hazır! Ankara küresel satrancı nasıl kuruyor? Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi

"TÜRKİYE TEDARİK VE SATIŞI DA BAŞARDI"

Türkiye'nin kritik iki eşiği aştığını vurgulayan Cüneyt Küsmez, "Diğer bir konu üretmek yeterli değil, bunun tedarik ve satışı çok önemli. Türkiye bu ikinci aşamayı da başardı. Özellikle Avrupa'da savunma piyasasında bunu zaman zaman yapmış olduğu girdilerle de kurtarıyor. Diğer bir nokta ise Afrika bölümü var, bunun özellikle savunma ürünlerini bu ülkelere de satabiliyor. Sonra Pasifik tarafı var; Pakistan, Malezya ve Endonezya en son örneğini gördük. Uçağın ortak üretim satışı ile ilgili çok önemli bir projedir bu. Dolayısıyla Türkiye bunu da yaptı. Hem kendi mühendisleriyle bunu başarıyor, hem bunu kendi yurt savunması içerisine kuple edebiliyor hem de bunu bir tedarik boyutuna getirip satabiliyor. Bunu son dönemde biz hep bir mühimmat üzerinden yani füze roket ve kara silah mühimmatı üzerinden gördük. Sonra bunları Havva Kuvvetleri'nin destekleyen hava vasıtaları üzerinden okuduk. Ve Deniz Kuvvetleri tarafında da yine füze ve roket sistemleri ile bunu bütünleştirdik." şeklinde konuştu.

"BARIŞ FORMUNU BİZİM KENDİMİZ BELİRLEMEMİZ LAZIM"

Küsmez, devamında şöyle konuştu: "Fakat biraz daha hızlanmamız gereken bir alan var. Ben her seferinde söylüyorum Altay tankını bir an önce ne yapıp edip bizim Kara Kuvvetleri envanterine vermemiz gerekiyor. Hibrit savaş ortamında tankları çok eleştirdiler. Ben bunu yabancı kaynaklardan da takip ediyorum. Bizim eski askerler de o konuda ikiye bölünmüş durumda. 'Tanklar artık işini bitirmiştir harp sahasında tanklara yer yok' diyenler de var, bir taraftan da 'tank mekanize birliklerin yeniden savaş doktrini tanımlanması gerekiyor' diyenler de var. Ben de ikinci söyleyen bunlardan. 'Bu kadar savunma sanayine para harcanıyor da ne olacak?' gibi sorular da geliyor. Füzeler roketler üretildi, uçaklar yapıldı, belli bir eşik aşıldı ama bakın hala Orta Doğu'da Amerikan barışı dediğimiz onun da ne olduğu tam belli değil. Dolayısıyla bu barış formunu bizim kendimiz belirlememiz lazım. Onun için de savunma sanayi çok önemli. Buradaki bütün silah sistemleri öncelikle bir savunma da kullanılabileceğini düşünmek lazım. Ben bir ara yakalanan bir teröristin sorgusundaydım o esnada masanın üzerinde gece görüş gözlüğünü gördü. 'Bu nedir diye sordu?' Oradakiler 'bu gece görüş gözlüğü' dediler. Tabii o sırada 'bakabilir miyim diye sordu?' Gece vaktiydi gözlüğü takıp oradan Cudi'ye doğru baktı. Bakın şu sözü çok önemlidir hiç unutmuyorum. 'Bunlar bizde olsa içinize kadar girerdik.' Yani bizim o dönemdeki teknolojik seviyemiz bugünlerle asla mukayese edilemez. Bugün Türkiye başarısını bu savunma sanayideki gösterdiği başarıyla sağladı."