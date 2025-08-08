Terörsüz Türkiye hedefiyle ikinci toplantı! Komisyon’a MİT Başkanı, İçişleri ve Milli Savunma Bakanları geliyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyona da başkanlık yapacak. (A Haber arşiv)

KOMİSYON BAŞKANLIĞINI KURTULMUŞ YAPACAK

Komisyon başkanlığı görevini TBMM Başkanı olarak Numan Kurtulmuş yapacak. Kendisi olmazsa görevlendireceği bir üye toplantıyı yönetecek.

NİTELİKLİ ÇOĞUNLUK

Komisyonun toplantı yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğu olacak. Kanun teklifi hazırlanmasına ilişkin kararlar üye tam sayısının 5/3 çoğunluğu ile alınacak. Bunun dışındaki kararlarda karar yeter sayısı toplantıya katılanların salt çoğunluğu olacak.



HENÜZ NETLEŞMEDİ

Komisyon toplantısında nitelikli çoğunluk için üye sayısının 51 mi yoksa 48 mi (İyi Parti üye vermediği için) olacağı tartışıldı. Net bir karar çıkmadı. Bu konu önümüzdeki günlerde netleştirilecek ancak kulislerde 48'in ağırlık kazandığı belirtiliyor.



TUTANAKLAR

Komisyon toplantılarında tam tutanak tutulacak.

ÜNİVERSİTELER VE STK

Komisyon gerekli görürse kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ile sivil toplum kuruluşlarından da uzmanlar görevlendirilebilecek.



BAZI TOPLANTILAR KAPALI

Kapalı yapılmasına karar verilenlerin dışındaki toplantılar basına açık olacak.



31 ARALIK

Komisyon 31 Aralık 2025 tarihine kadar çalışmalarını sürdürecek. Sürenin bitiminde üye tam sayısının 5/3 çoğunluğuyla süre her defasında iki aya kadar uzatılabilecek.