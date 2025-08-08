İşte AK Parti’nin son oy oranı! AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir açıkladı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir (AA)

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında Ertan Yıldız, Adem Soytekin gibi Ekrem İmamoğlu'nun en yakın çalışma arkadaşlarının etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olduğunu hatırlatan Özdemir, şöyle konuştu:

"AK Parti olarak bu olayın siyasal zemine çekilmesine müsaade etmeyeceğiz. Burada bir mesele var ve büyük çoğunluğu da CHP'li isimler tarafından ya da bürokrasinin kendi içerisinde çıkıyor. Beykoz Belediyesinde, Şile Belediyesinde gördük. Burada CHP'nin içinde çıkan kavgadan kaynaklı bir durum söz konusu. Devlet burada gereğini yapıyor. Evet okuduğumuz, duyduğumuz birçok şey var ama biz yargının rahat çalışabilmesi için bunları dillendirmeyi, bu meselelerin içerisine girmeyi doğru bulmuyoruz. CHP'li yöneticiler bizim kavga zeminine girmemizi beklese de biz girmeyeceğiz. İddianameler ortaya çıktığında, sürecin toplum tarafından doğru anlaşılacağına adımız kadar eminiz. Zaten anketlerde bu meselelerin rüşvetle, parasal anlamda bir suç örgütüne karşı yapılan bir operasyon düşüncesinin artık toplum zihninde yerleştiği ve zamanla oturacağını düşünüyoruz."

Özdemir, yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın sağlık durumuyla ilgili ise Adli Tıp Kurumunun vereceği raporun önemli olduğuna işaret etti.