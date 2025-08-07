Başkan Erdoğan’dan şehit ve gazi ailelerine mektup: Hiçbir şekilde pazarlığa yer verilmedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan şehit ve gazi ailelerine bir mektup gönderdi.

İşte Başkan Erdoğan'ın mektubu:

Sizi ve ailenizin her bir ferdini en kalbî duygularımla selamlıyorum.

Peygamberlikten sonraki en şerefli makama erişen aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla yâd ediyorum. Şühedâ yurdu bu toprakların her karışı, şehit ve gazilerimizin kanlarıyla yoğrulmuştur. Bugün semalarımızda Ezân-ı Muhammedîler huşû ile yankılanıyorsa; ay yıldızlı al bayrağımız göklerde gururla dalgalanıyorsa; 86 milyon vatandaşımız huzur ve emniyet içinde yaşıyorsa; bunda en büyük pay, hiç şüphesiz, şehit ve gazilerimizindir.

"EMANETLERİNE SAHİP ÇIKMAK VAZİFEMİZDİR"

Onların emanetlerine sahip çıkmak, devletimizin en temel vazifesidir.

Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren ülkemizde, sınırlarımızda ve bölgemizde terörün her türlüsüyle en etkin şekilde mücadele ettik. Bu uğurda binlerce canımızı şehit verdik; binlerce kardeşimiz gazilikle müşerref oldu; trilyonlarca dolar kaynağımızdan sarf-ı nazar ettik; ancak şehit ve gazilerimizin uğruna kanlarını akıttıkları mukaddes ve muazzez değerlere leke sürdürmedik.

Şimdi ise milletimizle birlikte Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru yürüyor; ülkemizi yarım asırlık bir musibetten ebediyen kurtaracak "Terörsüz Türkiye"yi inşa ediyoruz.