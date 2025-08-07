Başkan Erdoğan’dan şehit ve gazi ailelerine mektup: Hiçbir şekilde pazarlığa yer verilmedi

07 Ağustos 2025, Perşembe
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.08.2025 11:06 Güncelleme: 07.08.2025 11:29
Başkan Recep Tayyip Erdoğan şehit ve gazi ailelerine bir mektup gönderdi. Terörsüz Türkiye sürecinin öne çıktığı mektupta Başkan Erdoğan 'Onların emanetlerine sahip çıkmaz temel vazifemizdir' ifadelerini kullandı. Öte yandan Başkan Erdoğan süreçte pazarlığa yer verilmediğinin altını çizdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan şehit ve gazi ailelerine bir mektup gönderdi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ŞEHİT-GAZİ AİLELERİNE MEKTUP

İşte Başkan Erdoğan'ın mektubu:

Sizi ve ailenizin her bir ferdini en kalbî duygularımla selamlıyorum.

Peygamberlikten sonraki en şerefli makama erişen aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla yâd ediyorum. Şühedâ yurdu bu toprakların her karışı, şehit ve gazilerimizin kanlarıyla yoğrulmuştur. Bugün semalarımızda Ezân-ı Muhammedîler huşû ile yankılanıyorsa; ay yıldızlı al bayrağımız göklerde gururla dalgalanıyorsa; 86 milyon vatandaşımız huzur ve emniyet içinde yaşıyorsa; bunda en büyük pay, hiç şüphesiz, şehit ve gazilerimizindir.

"EMANETLERİNE SAHİP ÇIKMAK VAZİFEMİZDİR"

Onların emanetlerine sahip çıkmak, devletimizin en temel vazifesidir.

Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren ülkemizde, sınırlarımızda ve bölgemizde terörün her türlüsüyle en etkin şekilde mücadele ettik. Bu uğurda binlerce canımızı şehit verdik; binlerce kardeşimiz gazilikle müşerref oldu; trilyonlarca dolar kaynağımızdan sarf-ı nazar ettik; ancak şehit ve gazilerimizin uğruna kanlarını akıttıkları mukaddes ve muazzez değerlere leke sürdürmedik.

Şimdi ise milletimizle birlikte Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru yürüyor; ülkemizi yarım asırlık bir musibetten ebediyen kurtaracak "Terörsüz Türkiye"yi inşa ediyoruz.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)

"SİZLERİ İNCİTECEK HİÇBİR ADIM ATILMADI"

Şundan emin olmanızı hassaten rica ve istirham ediyorum:

Bu sürecin hiçbir noktasında pazarlığa, müzakereye, tavize, gizli ve süflî girişimlere yer verilmemiştir, bundan sonra da verilmeyecektir. Şehitlerimizin aziz ruhlarını muazzep edecek, şehit ailelerimizi ve gazilerimizi incitecek hiçbir adım atılmamıştır ve atılmayacaktır.

"YEPYENİ BİR SAYFA AÇACAĞIZ"

Terörsüz Türkiye ve ardından terörsüz bölge hedeflerimize sâlimen vâsıl olduğumuzda önümüzde yepyeni bir sayfa açılacak; bin yıllık kardeşliğimiz yepyeni bir merhaleye ulaşacak; aramıza ekilen nifak tohumları sonsuza kadar sökülüp atılacaktır. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun, diyorum.

Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyor; gazilerimize hayırlı ve bereketli ömürler diliyorum. Şehit ve gazilerimizi yetiştiren anne ve babalarımızın o mübarek ellerinden; şehitlerimizin emaneti olan sevgili evlatlarımızın gözlerinden öpüyorum.
Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

