Sahte diploma çetesinde skandal detaylar! Depremde vefat eden avukatların kayıtlarını silmişler | 80 bin TL'ye mezuniyet belgesi
Sahte diploma hazırlayıp (BTK) Başkanı, Başkan Yardımcısı ve YÖK Eğitim Öğretim Daire Başkanı ile 14 farklı üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanları veya personelinin e-imzalarını kopyalayarak sahte üniversite lise diploması ve ehliyet belgesi düzenleyen çetenin skandallarında yeni detaylar ortaya çıktı. 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde hayatını kaybeden avukatların üniversite kayıtlarını silen çete kendilerinden hukuk fakültesi mezuniyeti talep eden kişileri kaydetti. Çete üyelerinin ayrıca hosteslik, zabıtalık, silahlı güvenlik, lise diploması ve birçok sertifika için 70 bin ila 80 bin lira civarında para talep ettiği tespit edildi.
Sahte diploma çetesi dosyasında yeni detaylar ortaya çıktı. Çete üyeleri, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde hayatını kaybeden avukatların üniversite kayıtlarını silerek, kendilerinden hukuk fakültesi mezuniyeti talep eden kişileri kaydettikleri belirlendi.
Çok sayıda kamu kurumu yöneticisinin elektronik imzasını kopyalayarak sahte üniversite, lise diplomaları ve sürücü belgesi düzenleyen 134 şüpheli hakkında mayıs ayında dava açıldı. Temmuz ayında tamamlanan ikinci iddianamedeyse 65 şüpheli daha davaya eklendi.
DEPREMDE VEFAT EDEN AVUKATLARI KAYDINI SİLİP YENİLERİ KAYDETTİLER
Hazırlanan iddianamede şüphelilerin 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden avukatların kayıtlarını sildikleri belirtildi. Silinen kayıtların yerine hukuk fakültesi mezuniyeti talep eden kişileri vefat eden avukatların yerine kaydettikleri anlaşıldı. Ayrıca bu mezuniyet belgesinin de E-devlet ekranında gözüktüğü anlatıldı.
USULSÜZ KAYIT YAPIP SİLMEK İÇİN DE 150 BİN TL PARA İSTEMİŞ!
Çete üyelerinden Zeynep Karacan, ofis tutmak için bir müteahhit Osman Ulunç'la anlaştı. Kendisini öğretmen olarak tanıtan Karacan, MEB onaylı sertifikalar ve diplomalar verdiğini, bu sertifikalardan bir kısmını Ulunç'a da sağlayabileceğini söyledi. Ulunç ise kendisini muhasebe alanında geliştirmek istemesi sebebiyle eğitimlere katılmak istedi. Karacan, eğitimlerin online şekilde olduğunu söyleyerek Ulunç'tan E-devlet şifresini vermesi gerektiğini söyledi.
Devam eden süreçte ofis kiralama anlaşmasının iptal olmasıyla beraber Karacan, Ulunç'u arayarak kendisine bir üniversite diploması kaydı yaptığını ve bu kaydın E-devlet üzerinden görülebileceğini ifade etti. Usulsüz işlem üzerine Ulunç, Karacan'ı arayarak böyle bir talebinin olmadığını ve kaydı silmesini talep etti. Karacan ise kaydı silmek için 150 bin lira istedi. Ulunç, bu parayı ödemeyeceğini söylemesi üzerine Karacan, "şaka yaptım" dedi.
USULSÜZ MEZUNİYET BELGESİNE 80 BİN TL
Hazırlanan iddianamede ifadesi yer alan Nursel Tanju, çeteyle 2023 yılında sosyal medyada gördüğü link üzerinden hostes veya özel güvenlik olma isteği üzerine irtibata geçtiğinden bahsetti.
Çetenin, hosteslik, zabıtalık, silahlı güvenlik, lise diploması ve hatırlamadığı birçok sertifika için kendisinden 70 bin ila 80 bin lira civarında para talep ettiğini anlatan Tanju, söz konusu tutarı Zeynep Karacan isimli şahsa ait IBAN numarasına gönderdiğini söyledi. Tanju, sonrasında kendisine online eğitimler verildiğini ve kendisine gönderilen linkler ile sınavlara girdiğini, sonucundaysa E-devletine 'tıbbi sekreterlik' mezuniyeti kaydedildiğini ifade etti. Tanju'nun, usulsüz işlem karşılığında 80 bin lira ödediği anlaşıldı.
NE OLMUŞTU?
Geçen mayıs ayında açılan ilk davada 134 şüpheli yer alırken, temmuzda tamamlanan ikinci iddianameye 65 şüpheli daha eklendi. Her iki iddianamede başta Ziya Kadiroğlu, Gökay Celal Gülen, Zeynep Karacan'ın bulunduğu 6 şüphelinin sahte diploma organizasyonunu yöneten kişiler olduğu anlatıldı. Birinci iddianamede, Milli Eğitim Bakanlığı ve Gazi Üniversitesi Rektörlüğü şikâyetçiler arasında yer aldı. İkinci iddianameye göre ise şüphelilerin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı, Başkan Yardımcısı ve YÖK Eğitim Öğretim Daire Başkanı ile 14 farklı üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanları veya personelinin e-imzalarını kopyaladıkları tespit edilmişti.
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