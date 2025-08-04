Sahte diploma çetesinde skandal detaylar! Depremde vefat eden avukatların kayıtlarını silmişler | 80 bin TL’ye mezuniyet belgesi

Fotoğraf-AA Arşiv

DEPREMDE VEFAT EDEN AVUKATLARI KAYDINI SİLİP YENİLERİ KAYDETTİLER

Hazırlanan iddianamede şüphelilerin 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden avukatların kayıtlarını sildikleri belirtildi. Silinen kayıtların yerine hukuk fakültesi mezuniyeti talep eden kişileri vefat eden avukatların yerine kaydettikleri anlaşıldı. Ayrıca bu mezuniyet belgesinin de E-devlet ekranında gözüktüğü anlatıldı.

USULSÜZ KAYIT YAPIP SİLMEK İÇİN DE 150 BİN TL PARA İSTEMİŞ!

Çete üyelerinden Zeynep Karacan, ofis tutmak için bir müteahhit Osman Ulunç'la anlaştı. Kendisini öğretmen olarak tanıtan Karacan, MEB onaylı sertifikalar ve diplomalar verdiğini, bu sertifikalardan bir kısmını Ulunç'a da sağlayabileceğini söyledi. Ulunç ise kendisini muhasebe alanında geliştirmek istemesi sebebiyle eğitimlere katılmak istedi. Karacan, eğitimlerin online şekilde olduğunu söyleyerek Ulunç'tan E-devlet şifresini vermesi gerektiğini söyledi.

Devam eden süreçte ofis kiralama anlaşmasının iptal olmasıyla beraber Karacan, Ulunç'u arayarak kendisine bir üniversite diploması kaydı yaptığını ve bu kaydın E-devlet üzerinden görülebileceğini ifade etti. Usulsüz işlem üzerine Ulunç, Karacan'ı arayarak böyle bir talebinin olmadığını ve kaydı silmesini talep etti. Karacan ise kaydı silmek için 150 bin lira istedi. Ulunç, bu parayı ödemeyeceğini söylemesi üzerine Karacan, "şaka yaptım" dedi.

USULSÜZ MEZUNİYET BELGESİNE 80 BİN TL

Hazırlanan iddianamede ifadesi yer alan Nursel Tanju, çeteyle 2023 yılında sosyal medyada gördüğü link üzerinden hostes veya özel güvenlik olma isteği üzerine irtibata geçtiğinden bahsetti.