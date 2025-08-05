Sahte diploma skandalı! Halı yıkamacı çıktı | Ünlü psikolog Uçak'tan açıklama: Denklik almak isterken hayatım altüst oldu
Türkiye'yi sarsan sahte diploma skandalında soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda Ankara'da yapılan bir operasyonda gözaltına alınıp tutuklandıktan sonra kamuoyunda "sahte psikolog" olduğu iddia edilen Abdullah Volkan Uçak'tan konuya ilişkin açıklama geldi. Uçak, İrlanda'daki Dublin Üniversitesi'nden uluslararası geçerliliği olan psikolog diploması olduğunu ancak Türkiye'de çalışabilmek için denklik almak isterken internet üzerinden tanıştığı kişilere e-devlet şifresini verdikten sonra hayatının karardığını söyledi. Uçak, son günlerde de 'Sahte psikolog halıcı çıktı' diye haberlerin paylaşıldığını anlatarak, "Evet ben geçmişte halıcılık yaptım. Benim psikolog olmam halıcı olmama engel değil ki." ifadelerine yer verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 27 Mayıs tarihinde bazı kamu kurumlarındaki yöneticilerin elektronik imzalarını taklit ederek, kurumlara ait sistemlere yetkisiz erişim sağlayıp, sahte üniversite mezuniyet belgesi ve sürücü belgesi düzenleyenlere yönelik operasyon düzenlendi.
16 ilde eş zamanlı gerçekleşen operasyonda 58 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birçoğu tutuklandı. Tutuklanan isimler arasında kamuoyuna "sahte psikolog" olarak lanse edilen bilinçaltı eğitmeni Abdullah Volkan Uçak da bulunuyordu. Uçak, başka bir sanığın verdiği "Abdullah Volkan Uçak'ın konuyla hiçbir alakası yok. Biz sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol ederken Abdullah Volkan Uçak'ın bilgilerini kullanarak sahte diploma yaptık" demesi üzerine Uçak, 17 Temmuz 2025 tarihinde Ankara 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararı ile tahliye oldu.
ÜNLÜ PSİKOLOG UÇAK'TAN AÇIKLAMA
Tahliye olan Uçak, hakkındaki iddialar ilişkin açıklamalarda bulundu. Uçak, internet üzerinden İrlanda'da bulunan Dublin Üniversitesi'nden psikoloji eğitimi aldığını, yüksek lisans da yaptığını söyledi.
Uçak, Türkiye'de bu alanda çalışabilmek için denklik gerektiğini, bu nedenle de denklik alabilmek için yine internet üzerinden araştırma yaptığını, aynı zamanda da bu alanda birçok kurumdan sertifika alıp sosyal medya üzerinden danışanlarına yardımcı olmaya başladığını ifade etti. Uçak, "Denklik yapmak için araştırma yaparken, internet üzerinden bir firma ile tanıştım. Onlar da benden lise ve üniversite diplomamı istediler. Ayrıca e-devlet şifremi de istediler. Ben de denklik alacağım için verdim. Sonra bana denklik yerine diploma gönderdiler. Ben de benim diplomam var ben denklik istedim. Bu nedir sizi şikayet edeceğim dedim. Daha sonra bunlarla bir daha irtibatım olmadı" dedi.