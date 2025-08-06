Cumhuriyet tarihinde bir ilk! Marcus Aurelius heykeli ziyaretçilerle buluştu

BİLİMSEL DERİNLİK, KÜLTÜREL DİPLOMASİ

"Arkeolojinin Altın Çağı" Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu, dünyanın dört bir yanından akademisyenleri Ankara'da buluşturacak. Sempozyumda 29'u yabancı olmak üzere 250'yi aşkın bilim insanı yer alacak. Toplam 33 akademisyen sunum yapacak. Ayrıca Türkiye'deki tüm kazı başkanları da etkinlikte hazır bulunacak.

Sempozyum kapsamında Marcus Aurelius heykelinin taşıdığı tarihsel ve sanatsal değer, keşif süreci ve Anadolu arkeolojisindeki önemi bilimsel oturumlarda ele alınacak. Bu kapsamlı etkinlik, Türkiye'nin kültürel mirasını dünya ile buluşturma iradesinin önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.