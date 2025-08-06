Cumhuriyet tarihinde bir ilk! Marcus Aurelius heykeli ziyaretçilerle buluştu
Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı arkeoloji etkinliklerinden birine ev sahipliği yapıyor. Organizasyonun en dikkat çeken parçalarından biri ise yaklaşık 2 bin yıllık Marcus Aurelius heykeli. Tam 65 yıl sonra ait olduğu topraklara geri getirilen bu tarihi eser, sergide ziyaretçilerle buluştu.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, 6 Ağustos'ta hem "Arkeolojinin Altın Çağı" sergisine hem de uluslararası düzeyde düzenlenecek arkeoloji sempozyumuna ev sahipliği yapıyor. Programın açılış konuşmasını Başkan Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdi.
MARCUS AURELİUS HEYKELİ İLK KEZ KÜLLİYE'DE
Etkinliğin en dikkat çekici parçalarından biri, yaklaşık iki bin yıllık geçmişe sahip Marcus Aurelius heykeli olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye getirilen heykel, ilk kez Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda arkeoloji tutkunlarıyla buluştu.
Sergi, "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında Türkiye'nin dört bir yanındaki kazılardan çıkarılan ve büyük bölümü ilk kez sergilenecek olan nadide eserleri bir araya getiriyor.
BİLİMSEL DERİNLİK, KÜLTÜREL DİPLOMASİ
"Arkeolojinin Altın Çağı" Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu, dünyanın dört bir yanından akademisyenleri Ankara'da buluşturacak. Sempozyumda 29'u yabancı olmak üzere 250'yi aşkın bilim insanı yer alacak. Toplam 33 akademisyen sunum yapacak. Ayrıca Türkiye'deki tüm kazı başkanları da etkinlikte hazır bulunacak.
Sempozyum kapsamında Marcus Aurelius heykelinin taşıdığı tarihsel ve sanatsal değer, keşif süreci ve Anadolu arkeolojisindeki önemi bilimsel oturumlarda ele alınacak. Bu kapsamlı etkinlik, Türkiye'nin kültürel mirasını dünya ile buluşturma iradesinin önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.
YÜZDE 80'İ İLK KEZ GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR
Sergide yer alan eserlerin yüzde 80'inden fazlası ilk kez sergilenecek. Bunlar arasında Karahantepe'de bulunan Neolitik Çağ'a ait tabak, Hatay'da keşfedilen 3 bin 500 yıllık kil tablet, Antalya'da su altından çıkarılan 1.000 yıllık parfüm şişesi seti, Laodikeia'da bulunan Skylla Başı, Eskişehir'de muhafaza edilen Orhan Gazi'ye ait gümüş sikke, Gordion'daki sfenks ve Roma Dönemi'ne ait Kybele Heykeli yer alıyor.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda geçici süreyle sergilenecek eserler, yaklaşık 6 ay boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.
ULUSLARARASI MEDYANIN GÖZLERİ ANKARA'DA
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilecek etkinlik, yalnızca akademik camianın değil, uluslararası medyanın da ilgisini çekiyor. Yurt dışında faaliyet gösteren prestijli yayın kuruluşlarının arkeoloji editörlerinin yanı sıra, Türkiye'deki yabancı basın temsilcileri de sergi ve sempozyumu yerinde takip edecek.
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