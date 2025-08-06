Arkeolojinin Zirvesi Beştepe’de! Anadolu’nun 12 bin yıllık hafızası milletin evinde sergileniyor

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"GEÇMİŞİN İZLERİNİ GÖRÜNÜR KILMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, törende yaptığı konuşmada, "Bugün burada, yalnızca geçmişin izlerini görünür kılmakla kalmıyor; aynı zamanda bu toprakların kadim kültürel mirasını, milletimizin hafızasını, kimliğini ve ortak geleceğini koruma sorumluluğunu hep birlikte üstlenmenin haklı gururunu yaşıyoruz." dedi.

Geleceğe Miras Projesi'nin kültürel miras alanında kapsamı, sürekliliği ve etkisi bakımından eşsiz bir yere sahip olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, sergi ve sempozyumun Türkiye'nin uluslararası akademik ve diplomatik itibarı açısından da büyük önem taşıdığını söyledi.