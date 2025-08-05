05 Ağustos 2025, Salı
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten YAŞ kararlarına ilişkin açıklama: Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’mize hayırlı olsun

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.08.2025 15:40 Güncelleme: 05.08.2025 17:04
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten YAŞ kararlarına ilişkin açıklama: Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’mize hayırlı olsun

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, YAŞ kararlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Çelik, 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleşen Yüksek Askerî Şûra’da alınan kararlar milletimize, devlet hayatımıza ve Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’mize hayırlı olsun.' ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki 2025 yılı Yüksek Askeri Şura toplantısı sona erdi. YAŞ kararları kapsamında 2 general yaş haddi nedeniyle 01 Eylül 2025 tarihinden, 43 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2025 tarihinden geçerli olarak emekliye sevk edildi.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Yapılan açıklamada, "32 general ve amiral bir üst rütbeye, 61 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir." denildi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilirken Genelkurmay Başkanlığına Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu getirildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığına ise 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel atandı.

(Foto: ahaber.com.tr) (Foto: ahaber.com.tr)

ÇELİK'TEN YAŞ KARARLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, YAŞ kararlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"HAYIRLI OLSUN"
Çelik, şu ifadelere yer verdi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen Yüksek Askerî Şûra'da alınan kararlar milletimize, devlet hayatımıza ve Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'mize hayırlı olsun. Görevlerini tamamlayan değerli komutanlarımıza teşekkür ediyoruz. Yeni görevlerine atanan değerli komutanlarımıza başarılar diliyoruz."

YAŞ kararları açıklandıYAŞ kararları açıklandı YAŞ KARARLARI AÇIKLANDI

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten YAŞ kararlarına ilişkin açıklama: Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’mize hayırlı olsun AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten YAŞ kararlarına ilişkin açıklama: Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’mize hayırlı olsun AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten YAŞ kararlarına ilişkin açıklama: Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’mize hayırlı olsun

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