AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten YAŞ kararlarına ilişkin açıklama: Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’mize hayırlı olsun
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, YAŞ kararlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Çelik, 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleşen Yüksek Askerî Şûra’da alınan kararlar milletimize, devlet hayatımıza ve Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’mize hayırlı olsun.' ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki 2025 yılı Yüksek Askeri Şura toplantısı sona erdi. YAŞ kararları kapsamında 2 general yaş haddi nedeniyle 01 Eylül 2025 tarihinden, 43 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2025 tarihinden geçerli olarak emekliye sevk edildi.
Yapılan açıklamada, "32 general ve amiral bir üst rütbeye, 61 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir." denildi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilirken Genelkurmay Başkanlığına Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu getirildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığına ise 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel atandı.
ÇELİK'TEN YAŞ KARARLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, YAŞ kararlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
"HAYIRLI OLSUN"
Çelik, şu ifadelere yer verdi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen Yüksek Askerî Şûra'da alınan kararlar milletimize, devlet hayatımıza ve Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'mize hayırlı olsun. Görevlerini tamamlayan değerli komutanlarımıza teşekkür ediyoruz. Yeni görevlerine atanan değerli komutanlarımıza başarılar diliyoruz."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kişilik testi: Kuşlar mı ağaçlar mı? İlk gördüğünüz şey bağımsız mı kararsız mı olduğunuzu söylüyor
- Kısa boylular neden daha zor kilo veriyor? İşte bilimsel açıklama ve 5 pratik çözüm
- Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel kimdir? Orgeneral Metin Tokel kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?
- Yeni Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu kimdir, kaç yaşında? Selçuk Bayraktaroğlu hangi görevlerde bulundu?
- SGK resmen bileti kesti: 4A, 4B emeklileri ve EYT'liler dikkat! Kimlerin maaşı durdurulacak?
- LDL kolesterolü nasıl düşürülür? Kalp krizi riskini şipşak azaltıyor: Kardiyologların kalp sağlığı için gizli önerisi
- Evdeki çiçekleriniz soluyorsa dikkat! Zararsız sanılan bu hata bitkileri anında çürütüyor
- Dünya 24 saatten kısa sürede dönecek! Günler kısalıyor mu? Bilim insanları uyarıyor: Bugünden itibaren...
- Güneşte kavrulan aracı anında serinleten Japon tekniği: Klimaya gerek kalmıyor, 10 derece birden düşüyor
- Ağustos ayı emekli promosyon kampanyaları: En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? Vakıfbank, Yapı Kredi, Denizbank
- TÜRKŞEKER mülakatları ne zaman, hangi tarihte? TÜRKŞEKER 2025 görevde yükselme sözlü sınav takvimi
- Fındık fiyatları 2025 | 1 kilo fındık ne kadar, kaç TL olacak? Giresun, Levant ve Sivri kalite fındık alım ücreti....