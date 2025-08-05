AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten YAŞ kararlarına ilişkin açıklama: Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’mize hayırlı olsun

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Yapılan açıklamada, "32 general ve amiral bir üst rütbeye, 61 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir." denildi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilirken Genelkurmay Başkanlığına Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu getirildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığına ise 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel atandı.