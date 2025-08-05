YAŞ kararları açıklandı! Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu oldu
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapıldı. Toplantıda general ve amiralliğe terfi edecek isimler, yaş haddi ve kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilecek personel ile görev süresi uzatılacak komutanların durumları değerlendirildi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada Genelkurmay Başkanı olarak Selçuk Bayraktaroğlu'nun atandığı belirtildi. Mevcut Genelkurmay Başkanı Metin Gürak emekliliğe sevk edildi. Öte yandan 32 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi. Konuya ilişkin paylaşım yapan Başkan Erdoğan 'Kahraman ordumuza hayırlı olsun' mesajını verdi.
Bugün gerçekleşecek YAŞ toplantısına Başkan Erdoğan başkanlık etti. Kritik toplantı sonrası yazılı açıklama geldi. Açıklamada Genelkurmay Başkanlığına Selçuk Bayraktaroğlu'nun atandığı belirtildi.
Yüksek Askeri Şura Kararları açıklandı:
2025 yılı Yüksek Askerî Şûra Toplantısı, 05 Ağustos 2025 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN Başkanlığında icra edilmiştir.
1. 2025 yılı Yüksek Askerî Şûra olağan toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli general/amiral ve albaylardan;
a) Bir üst rütbeye yükseltilecekler,
b) Görev süresi uzatılacaklar,
c) Kadrosuzluktan emekliye sevk edileceklerin durumları görüşülerek, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın onayı ile karara bağlanmıştır.
2. 30 Ağustos 2025 tarihinden geçerli olmak üzere;
a) 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 61 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir.
b) 29 generalin görev süreleri bir yıl, 478 albayın görev süreleri ise iki yıl süre ile uzatılmıştır.
c) 2 general yaş haddi nedeniyle 01 Eylül 2025 tarihinden, 43 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2025 tarihinden geçerli olarak emekliye sevk edilmiştir.
ç) Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin GÜRAK kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiğinden, Genelkurmay Başkanlığına Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk BAYRAKTAROĞLU ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin TOKEL atanmışlardır.
d) Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment TATLIOĞLU ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal KADIOĞLU'nun görev sürelerinin bir yıl uzatılmasına karar verilmiştir.
e) Halen 316 olan general ve amiral sayısı, 30 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla 332 olacaktır.
3. 30 Ağustos 2025 tarihinden geçerli olmak üzere;
a) K.K.K.lığından Korgeneral Bahtiyar ERSAY Orgeneralliğe; Hv.K.K.lığından Korgeneral Rafet DALKIRAN Orgeneralliğe; K.K.K.lığından Tümgeneraller İlkay ALTINDAĞ, Sebahattin KILINÇ, Rasim YALDIZ, Fedai ÜNSAL, Muammer ALPER, Tuncay ALTUĞ ve Ahmet KURUMAHMUT Korgeneralliğe; Dz.K.K.lığından Tümamiral Rafet OKTAR Koramiralliğe; Hv.K.K.lığından Tümgeneral Ergin DİNÇ Korgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir.
b) K.K.K.lığından Tuğgeneraller Aydın KILIÇ, Süleyman AKBAY, Tolga GENÇ, Gökhan ÇELİK, Levent Sabahattin GÜLDAĞI, Cem Kamil SAĞCAN, Nurettin Hakan BÜYÜKÇULHA, Soner ORUÇOĞLU, İlker ERTUĞRUL, Sebahattin KALKAN, Ümit DURMAZ, Eray ÜNGÜDER, Osman AKYILDIZ, Ercan EROĞLU ve Ahmet Hamdi ATAÇ Tümgeneralliğe; Dz.K.K.lığından Tuğamiraller Mehmet Savaş ESER, Aziz BAKIOĞLU ve Timur YILMAZ Tümamiralliğe; Hv.K.K.lığından Tuğgeneraller Ertan UZUN, Vedat ÖNCEL ve Serkan Gökhan CAN Tümgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir.
4) Bir üst rütbeye yükselen, görev süreleri uzatılan general, amiral ve albayların yeni rütbe ve görevlerinin Milletimize, Devletimize, Silahlı Kuvvetlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını dileriz. 5) Büyük bir özveri ve onurla görev sürelerini tamamlayarak emekliye ayrılacak olan general, amiral ve albaylara hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, hayatlarının yeni dönemlerinde, kendilerine ve ailelerine mutluluk ve esenlikler temenni ederiz.
SELÇUK BAYRAKTAROĞLU KİMDİR?
Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 1981 yılında Kara Harp Okulundan Muhabere Teğmen olarak mezun olmuş; 1982 yılında Sınıf Okulu eğitimini tamamlamıştır. 1982-1991 yılları arasında, çeşitli Muhabere Birliklerinde Takım ve Bölük Komutanlığı görevlerinde bulunan Orgeneral Bayraktaroğlu, 1993 yılında Kara Harp Akademisinden, 1997 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun olmuştur. Kurmay Subay olarak, 1993-2009 yılları arasında muhtelif kıta ve karargâh görevlerini icra etmeyi müteakip 2009 yılında Tuğgeneralliğe terfi etmiştir. Tuğgeneral rütbesiyle; 2009-2011 yılları arasında 9'uncu Komando Tugay Komutanlığı, 2011-2013 yılları arasında Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığında Mühimmat Komutanlığı görevlerini yürütmüş ve 2013 yılında Tümgeneralliğe terfi etmiştir. Tümgeneral rütbesiyle; 2013-2014 yıllarında Genelkurmay MEBS ve Siber Savunma Komutanlığı, 2014-2016 yılları arasında ise 3'üncü Ordu Kurmay Başkanlığı görevlerinde bulunmuş ve 2016 yılında Korgeneralliğe terfi etmiştir. Korgeneral rütbesiyle 2016-2020 yılları arasında Genelkurmay Personel Başkanlığı görevini icra etmiştir. 09 Ocak 2020 tarihi itibarıyla Genelkurmay II'nci Başkanlığı görevini üstlenmiş; 2021 yılı Yüksek Askerî Şûra kararlarıyla Orgeneral rütbesine terfi etmiştir. Orgeneral Bayraktaroğlu; 03 Ağustos 2023 tarihinde onaylanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine atanmıştır. Bayan Hürriyet Bayraktaroğlu ile evli olan Orgeneral Bayraktaroğlu iki çocuk babasıdır.
"KAHRAMAN ORDUMUZA HAYIRLI OLSUN"
Başkan Erdoğan konuya ilişkin yaptığı paylaşımda "Yüksek Askerî Şûra Toplantısı'nda aldığımız kararlar ülkemize, milletimize, kahraman ordumuza hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.
TOPLANTI ÖNCESİ ANITKABİR ZİYARETİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret etti.
Erdoğan'ın Aslanlı Yol'un başındaki yerini almasının ardından başlayan törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ay yıldız motifli çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Erdoğan başkanlığındaki heyet, mozoleye çıkan merdivenin önünde fotoğraf çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, deftere şunları yazdı:
"Aziz Atatürk, yakın çevremizde krizlerin, çatışmaların ve gerilimlerin arttığı bir dönemde Yüksek Askeri Şura Üyeleri olarak bugün bir kez daha huzurunuzdayız. Türkiye'yi, yeniden şekillenen küresel sistemde bölgesinin kutup başı ülkesi haline getirme mücadelemiz, kurulan tuzaklara, içeriden ve dışarıdan gelen saldırılara rağmen devam ediyor. Güvenlikten demokrasiye, ekonomiden teknolojiye, savunma sanayisinden dış politikaya uzanan geniş bir alanda milletimizin istikbalini güvenceye alacak tarihi nitelikte adımlar atıyoruz. Şuramızın 2025 yılı toplantısının, Türkiye Yüzyılı hedefine giden yolda yeni bir kilometre taşı olacağına inanıyorum. Zatıalinizi ve istiklalimiz uğruna can veren bütün şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Ruhun şad olsun."
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