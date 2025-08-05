YAŞ kararları açıklandı! Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu oldu

Başkan Erdoğan YAŞ kararlarını imzaladı (AA)

3. 30 Ağustos 2025 tarihinden geçerli olmak üzere;

a) K.K.K.lığından Korgeneral Bahtiyar ERSAY Orgeneralliğe; Hv.K.K.lığından Korgeneral Rafet DALKIRAN Orgeneralliğe; K.K.K.lığından Tümgeneraller İlkay ALTINDAĞ, Sebahattin KILINÇ, Rasim YALDIZ, Fedai ÜNSAL, Muammer ALPER, Tuncay ALTUĞ ve Ahmet KURUMAHMUT Korgeneralliğe; Dz.K.K.lığından Tümamiral Rafet OKTAR Koramiralliğe; Hv.K.K.lığından Tümgeneral Ergin DİNÇ Korgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir.

b) K.K.K.lığından Tuğgeneraller Aydın KILIÇ, Süleyman AKBAY, Tolga GENÇ, Gökhan ÇELİK, Levent Sabahattin GÜLDAĞI, Cem Kamil SAĞCAN, Nurettin Hakan BÜYÜKÇULHA, Soner ORUÇOĞLU, İlker ERTUĞRUL, Sebahattin KALKAN, Ümit DURMAZ, Eray ÜNGÜDER, Osman AKYILDIZ, Ercan EROĞLU ve Ahmet Hamdi ATAÇ Tümgeneralliğe; Dz.K.K.lığından Tuğamiraller Mehmet Savaş ESER, Aziz BAKIOĞLU ve Timur YILMAZ Tümamiralliğe; Hv.K.K.lığından Tuğgeneraller Ertan UZUN, Vedat ÖNCEL ve Serkan Gökhan CAN Tümgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir.

4) Bir üst rütbeye yükselen, görev süreleri uzatılan general, amiral ve albayların yeni rütbe ve görevlerinin Milletimize, Devletimize, Silahlı Kuvvetlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını dileriz. 5) Büyük bir özveri ve onurla görev sürelerini tamamlayarak emekliye ayrılacak olan general, amiral ve albaylara hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, hayatlarının yeni dönemlerinde, kendilerine ve ailelerine mutluluk ve esenlikler temenni ederiz.