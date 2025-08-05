Bakanlık duyurdu! Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere göreve iade edildi

(Foto: ahaber.com.tr)

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "İcbar Suretiyle İrtikap" suçundan tutuklanması ve ardından adli kontrol olarak "konutu terk etmeme" koşuluyla tahliye edilmesi üzerine 10.07.2025 tarihinde Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı kanunun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştı.

İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 25.07.2025 tarih ve 2025/8494 Değişik İş Kararıyla "konutu terk etmeme" adli kontrolünün kaldırılması üzerine İçişleri Bakanı tarafından Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevine iade edilmiştir."

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü arşiv)

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması ve Büyükçekmece Belediyesi ile ilgili başlatılan soruşturmalar sürüyor. Cumhuriyet savcılığı, CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da aralarında olduğu 6 şüpheli tutuklanmıştı.

(Foto: ahaber.com.tr arşiv)

TUTDERE'YE ADLİ KONTROL

Geçtiğimiz günlerde CHP'li Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve bir şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, Abdurrahman Tutdere hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Diğer şüpheli hakkında ise "imza atmak" yönünde adli kontrol tedbiri uygulandı.