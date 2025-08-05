05 Ağustos 2025, Salı
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Bakanlık harekete geçti! Mopfresh markasında kanserojen tehlikesi | Ürün toplatılıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.08.2025 17:16 Güncelleme: 05.08.2025 17:56
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Bakanlık harekete geçti! Mopfresh markasında kanserojen tehlikesi | Ürün toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, halk sağlığını tehdit eden ürünler için denetimlere hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda ekipler tarafından yapılan incelemeler sonrası Mopfresh markasına ait koku giderici ürün de 'toksik/kanserojen etki tehlikesi' içerdiği tespit edildi. Bunun üzerine Bakanlık ise ürünü toplatma kararı aldı.

Ticaret Bakanlığı, halk sağlığını tehdit eden ürünleri "Güvensiz Ürün Bildirimleri" listesinde ifşa etmeye devam ediyor.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

"TOKSİK/KANSEROJEN ETKİ TEHLİKESİ"
Bu kapsamda temizlik için kullanılan koku giderici bir üründe "toksik/kanserojen etki tehlikesi" tespit edildi.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

"HÜKÜMLERE AYKIRILIK NEDENİYLE RİSK TAŞIYAN ÜRÜNDÜR"
Bakanlık açıklamasında "Dokunsal uyarı bulunmaması sebebiyle toksik/kanserojen etki tehlikesi içermekte olup ürün güvenliğine ilişkin hükümlere aykırılık nedeniyle risk taşıyan üründür" ifadeleri kullanıldı.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

BAKANLIK TOPLATMA KARARI ALDI
Mopfresh markasına ait koku giderici bir ürün Bakanlık tarafından piyasaya arzı ve yasaklanırken toplatma kararı alındı.

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Bakanlık harekete geçti! Mopfresh markasında kanserojen tehlikesi | Ürün toplatılıyor Bakanlık harekete geçti! Mopfresh markasında kanserojen tehlikesi | Ürün toplatılıyor Bakanlık harekete geçti! Mopfresh markasında kanserojen tehlikesi | Ürün toplatılıyor
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