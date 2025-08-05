Bakanlık harekete geçti! Mopfresh markasında kanserojen tehlikesi | Ürün toplatılıyor
Ticaret Bakanlığı, halk sağlığını tehdit eden ürünler için denetimlere hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda ekipler tarafından yapılan incelemeler sonrası Mopfresh markasına ait koku giderici ürün de 'toksik/kanserojen etki tehlikesi' içerdiği tespit edildi. Bunun üzerine Bakanlık ise ürünü toplatma kararı aldı.
Ticaret Bakanlığı, halk sağlığını tehdit eden ürünleri "Güvensiz Ürün Bildirimleri" listesinde ifşa etmeye devam ediyor.
"TOKSİK/KANSEROJEN ETKİ TEHLİKESİ"
Bu kapsamda temizlik için kullanılan koku giderici bir üründe "toksik/kanserojen etki tehlikesi" tespit edildi.
"HÜKÜMLERE AYKIRILIK NEDENİYLE RİSK TAŞIYAN ÜRÜNDÜR"
Bakanlık açıklamasında "Dokunsal uyarı bulunmaması sebebiyle toksik/kanserojen etki tehlikesi içermekte olup ürün güvenliğine ilişkin hükümlere aykırılık nedeniyle risk taşıyan üründür" ifadeleri kullanıldı.
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