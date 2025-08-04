Suriyeli Bakan Şaar'ın Türkiye geliyor: İki ülke ticari ilişkiler değerlendirilecek
Suriye rejimi ile Türkiye arasındaki ilişkiler, uzun yılların ardından yeniden yapılandırılıyor. Ankara-Şam hattında karşılıklı ziyaretler, stratejik görüşmeler ve ekonomik işbirlikleri yoğunlaşırken, Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab’ın Türkiye’de üst düzey isimlerle gerçekleştirdiği temaslar dikkat çekti. Hattab'ın ardından Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şaar'da Türkiye'ye gelerek ticari ilişkilerde stratejik ortaklık süreci görüşülecek.
Türkiye ile Suriye arasında çok boyutlu işbirliği yeni bir ivme kazanıyor. Son haftalarda Ankara'nın diplomatik girişimleriyle hem güvenlik hem de ekonomik alanda önemli adımlar atıldı. Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından Ankara'da kabul edildi. Görüşmelerin ana gündem maddesi, Türkiye'deki Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde geri dönüşü oldu. Hattab'ın ardından Türkye'ye Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şaar'da ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla gelecek.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın davetlisi olarak yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şaar'ın temasları kapsamında iki ülke ticari ilişkilerinin tüm boyutlarıyla değerlendirilmesi bekleniyor.
Ziyarette, yeni dönemde iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, kurumsal mekanizmaların tesis edilmesi planlanıyor. İş dünyası temsilcilerinin de yer alması beklenen ziyaret, yol haritalarının belirleneceği "tarihi bir adım" olarak değerlendiriliyor.
İKİLİ EKONOMİK İLİŞKİLER
Suriyeli Bakan Şaar'ın Ankara temaslarında ikili görüşmeler ve heyetler arası toplantılar ön planda olacak.
Söz konusu görüşme ve toplantılarda iki ülke ticari ilişkilerinin geliştirilmesi, gümrükler alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi, yatırımların artırılması, Suriye'nin yeniden inşası sürecinde işbirliğinin güçlendirilmesi, lojistik ağların geliştirilmesi, Suriye'deki alt ve üstyapı projelerinin kapsamlı şekilde ele alınması bekleniyor.
Öte yandan görüşmelerde, iki ülke ekonomisinin entegrasyonunu hedefleyen, gerek bölgenin gerekse Suriye'nin gerçeklerine uygun yeni nesil Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın (KEOA) tesis edilmesi, bu anlaşmaya yönelik çalışmaların yol haritasının belirlenmesi planlanıyor.
Ziyaret kapsamında iki ülke arasında önemli bir anlaşmaya da imza atılacak. Taraflar arasında ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için önemli bir platform niteliği taşıyan Türkiye-Suriye Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesini (ETOK) kuran anlaşma, Bakanlar Bolat ve Şaar tarafından imzalanacak.
Böylece yeni dönemde Suriye'nin ekonomik kalkınmasında ve küresel ticaretle entegrasyonunda ihtiyaç duyulan tüm alanlarda işbirliği güçlendirilecek, ikili ticari ilişkilerin yeniden kurgulanması yolunda adımlar atılacak.
YENİ DÖNEMİN FIRSATLARINI DEĞERLENDİRECEK
Ziyaretin ilk gününde, iki bakan başkanlığında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) ev sahipliğinde "Yuvarlak Masa Toplantısı" yapılacak, yeni dönemin sunduğu fırsatların değerlendirileceği bu toplantıda iş dünyasının gelecek perspektifi ortaya konulacak. Ayrıca Şam, Halep, Lazkiye, Hama ticaret odaları, Şam ve Kırsal Sanayi Odası yöneticileri ile TOBB temsilcileri, Suriye'nin yeni dönemine dair öngördükleri gelecek vizyonunu değerlendirecek.
Bakan Şaar ve beraberindeki heyetin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile de görüşmesi bekleniyor.
Görüşmenin ardından iki bakan Ankara Sanayi Odası (ASO) 1. Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret edecek. Burada başta kümelenme olmak üzere sanayi altyapısının geliştirilmesi ve üretim ekosisteminin oluşturulması için örnek modeller incelenecek.
İSTANBUL TEMASLARI
Ziyaretin ikinci gününde konuk heyet İstanbul'da temaslarda bulunacak.
Bu kapsamda Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nda (DEİK) özel sektör temsilcileriyle "Yuvarlar Masa Toplantısı" yapılacak. Bu toplantıda Suriye'nin yeniden inşası sürecinde sektörlerin olası katkıları ve alternatif finansman modelleri ele alınacak.
Ayrıca DEİK bünyesinde hayata geçirilecek olan "DEİK Türkiye-Suriye İş Konseyi Kurucu Protokolü" imzalanacak. Protokol kapsamında kurulacak iş konseyiyle iki ülke özel sektör çatı kuruluşları ve temsilcilerinin iletişimleri, birlikte proje üretme kapasitelerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.
Suriye'nin ekonomik açıdan kalkınmasını güçlendirecek modellerin değerlendirilmesi, işbirliğinin güçlendirileceği alanların belirlenmesi amacıyla MEXT Teknoloji Merkezi Dijital Fabrika ile Gebze Organize Sanayi Bölgesi de ziyaret edilecek. Burada üretimde dijitalleşme, akıllı otomasyon, veri yönetişimi alanlarında AR-GE konularına odaklanılacak, Türkiye'nin organize sanayi bölgesi tecrübesi paylaşılacak.
İki ülke arasında ticaret hacmi, geçen yıl, 2,6 milyar dolar olarak gerçekleşirken, Türk müteahhitlik firmaları Suriye'de bugüne kadar toplam 794 milyon dolarlık 26 proje üstlendi. Bu kapsamda Bakan Şaar ve heyetin Türkiye ziyaretinin, iki ülke ilişkilerinde güçlü ve istikrarlı bir dönemin başlangıcı olması bekleniyor.
Yeni dönemin bölgede "kazan-kazan" politikalarına örnek olması ve somut projelerin hayata geçirileceği ekonomik bir modeli ortaya koyması öngörülüyor.
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