Suriye'den Türkiye'de kritik temaslar! Ankara'da gündem ticari ilişkiler ve iş birliği: İçişleri Bakanının ardından sıra Ekonomi Bakanında
Ankara-Şam hattında önemli temaslar gerçekleştiriliyor. Suriye-Türkiye İş Konseyi'nin kurulması sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab ile bir araya geldi. Bakan Yerlikaya görüşmeye ilişkin açıklamasında 'Başta güvenlik alanı olmak üzere iş birliği imkanları, Suriye İçişleri Bakanlığı güvenlik ve bağlı birimlerine gerekli desteğin sağlanması, tecrübe paylaşımı ve yoğunlaştırılmış eğitim programının verilmesi, Ülkemizde geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri ile ilgili iş birliği yapılması konularında değerlendirmelerde bulunduk.' dedi. Ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Yılmaz görüşmeye ilişkin açıklamasında 'Türkiye Cumhuriyeti olarak Suriye'nin istikrarına, kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine ve her kesimi kapsayan yönetişimine destek vermeye devam edeceğiz.' mesajını verdi. Yarın ise Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şaar Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın davetlisi olarak Ankara'ya gelecek. Burada temasları kapsamında iki ülke ticari ilişkilerinin tüm boyutlarıyla değerlendirilmesi bekleniyor.
Suriye ve Türkiye arasında kritik temaslar sürerken Şam'dan Ankara'ya üst düzey ziyaretler düzenleniyor. Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab'ın Ankara'ya ziyaret düzenlemesinin ardından Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şaar Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın davetlisi olarak yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.
SURİYE-TÜRKİYE İŞ KONSEYİ
Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından yayımlanan yazılı açıklamada, Suriye-Türkiye İş Konseyi'nin, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Muhammed Nidal el-Şaar'ın imzaladığı kararnameyle kurulduğu bildirildi. Açıklamada ayrıca, Konsey Başkanlığı'na Hüsamettin Muhammed Zekeriyye Tatri'nin, başkan yardımcılığına ise Ahmed Revad Beşşar Ramadan'ın getirildiği kaydedildi.
HATTAB BAKAN YERLİKAYA İLE GÖRÜŞTÜ
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab ile görüştüklerinin bilgisini verdi. Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Sayın Bakan ile Bakanlıklarımız arasında başta güvenlik alanı olmak üzere iş birliği imkanları, Suriye İçişleri Bakanlığı güvenlik ve bağlı birimlerine gerekli desteğin sağlanması, tecrübe paylaşımı ve yoğunlaştırılmış eğitim programının verilmesi, Ülkemizde geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri ile ilgili iş birliği yapılması konularında değerlendirmelerde bulunduk. Sayın mevkidaşım ve kıymetli heyetine ziyaretleri için teşekkür ediyorum."
CEVDET YILMAZ KABUL ETTİ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya ile birlikte Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab ile bir araya geldik. Suriye'de güvenliğin güçlenmesi, iç huzurun pekişmesi, ekonomik kalkınma ve sosyal refah için de hayati önemdedir. Türkiye Cumhuriyeti olarak Suriye'nin istikrarına, kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine ve her kesimi kapsayan yönetişimine destek vermeye devam edeceğiz. Temennimiz, kapsayıcı ve meşru yönetim altında Suriyeli kardeşlerimizin temel hak ve özgürlüklerden eşit bir şekilde yararlandıkları bir ortamın tesisidir. Suriye'nin istikrarını, toprak bütünlüğünü ve egemenliğini güçlü bir şekilde desteklemeyi sürdüreceğiz" dedi.
YARIN EKONOMİ BAKANI GELECEK
Ticaret Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Konuk Bakan Şaar ve beraberindeki heyetin temasları 7 Ağustos'a kadar devam edecek. Ziyarette, yeni dönemde iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, kurumsal mekanizmaların tesis edilmesi planlanıyor. İş dünyası temsilcilerinin de yer alması beklenen ziyaret, yol haritalarının belirleneceği "tarihi bir adım" olarak değerlendiriliyor.
İKİLİ EKONOMİK İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİNE ELE ALINACAK
Suriyeli Bakan Şaar'ın Ankara temaslarında ikili görüşmeler ve heyetler arası toplantılar ön planda olacak. Söz konusu görüşme ve toplantılarda iki ülke ticari ilişkilerinin geliştirilmesi, gümrükler alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi, yatırımların artırılması, Suriye'nin yeniden inşası sürecinde işbirliğinin güçlendirilmesi, lojistik ağların geliştirilmesi, Suriye'deki alt ve üstyapı projelerinin kapsamlı şekilde ele alınması bekleniyor.
Öte yandan görüşmelerde, iki ülke ekonomisinin entegrasyonunu hedefleyen, gerek bölgenin gerekse Suriye'nin gerçeklerine uygun yeni nesil Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın (KEOA) tesis edilmesi, bu anlaşmaya yönelik çalışmaların yol haritasının belirlenmesi planlanıyor.
Ziyaret kapsamında iki ülke arasında önemli bir anlaşmaya da imza atılacak. Taraflar arasında ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için önemli bir platform niteliği taşıyan Türkiye-Suriye Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesini (ETOK) kuran anlaşma, Bakanlar Bolat ve Şaar tarafından imzalanacak. Böylece yeni dönemde Suriye'nin ekonomik kalkınmasında ve küresel ticaretle entegrasyonunda ihtiyaç duyulan tüm alanlarda işbirliği güçlendirilecek, ikili ticari ilişkilerin yeniden kurgulanması yolunda adımlar atılacak.
MASADA YENİ DÖNEMİN FIRSATLARINI DEĞERLENDİRİLECEK
Ziyaretin ilk gününde, iki bakan başkanlığında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) ev sahipliğinde "Yuvarlak Masa Toplantısı" yapılacak, yeni dönemin sunduğu fırsatların değerlendirileceği bu toplantıda iş dünyasının gelecek perspektifi ortaya konulacak. Ayrıca Şam, Halep, Lazkiye, Hama ticaret odaları, Şam ve Kırsal Sanayi Odası yöneticileri ile TOBB temsilcileri, Suriye'nin yeni dönemine dair öngördükleri gelecek vizyonunu değerlendirecek.
Bakan Şaar ve beraberindeki heyetin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile de görüşmesi bekleniyor. Görüşmenin ardından iki bakan Ankara Sanayi Odası (ASO) 1. Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret edecek. Burada başta kümelenme olmak üzere sanayi altyapısının geliştirilmesi ve üretim ekosisteminin oluşturulması için örnek modeller incelenecek.
HEYET İSTANBUL'A GELECEK
Ziyaretin ikinci gününde konuk heyet İstanbul'da temaslarda bulunacak. Bu kapsamda Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nda (DEİK) özel sektör temsilcileriyle "Yuvarlar Masa Toplantısı" yapılacak. Bu toplantıda Suriye'nin yeniden inşası sürecinde sektörlerin olası katkıları ve alternatif finansman modelleri ele alınacak. Ayrıca DEİK bünyesinde hayata geçirilecek olan "DEİK Türkiye-Suriye İş Konseyi Kurucu Protokolü" imzalanacak. Protokol kapsamında kurulacak iş konseyiyle iki ülke özel sektör çatı kuruluşları ve temsilcilerinin iletişimleri, birlikte proje üretme kapasitelerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.
Suriye'nin ekonomik açıdan kalkınmasını güçlendirecek modellerin değerlendirilmesi, işbirliğinin güçlendirileceği alanların belirlenmesi amacıyla MEXT Teknoloji Merkezi Dijital Fabrika ile Gebze Organize Sanayi Bölgesi de ziyaret edilecek. Burada üretimde dijitalleşme, akıllı otomasyon, veri yönetişimi alanlarında AR-GE konularına odaklanılacak, Türkiye'nin organize sanayi bölgesi tecrübesi paylaşılacak.
İSTİKRARLI DÖNEMİN BAŞLANGICI
İki ülke arasında ticaret hacmi, geçen yıl, 2,6 milyar dolar olarak gerçekleşirken, Türk müteahhitlik firmaları Suriye'de bugüne kadar toplam 794 milyon dolarlık 26 proje üstlendi. Bu kapsamda Bakan Şaar ve heyetin Türkiye ziyaretinin, iki ülke ilişkilerinde güçlü ve istikrarlı bir dönemin başlangıcı olması bekleniyor. Yeni dönemin bölgede "kazan-kazan" politikalarına örnek olması ve somut projelerin hayata geçirileceği ekonomik bir modeli ortaya koyması öngörülüyor.
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