Suriye’den Türkiye’de kritik temaslar! Ankara’da gündem ticari ilişkiler ve iş birliği: İçişleri Bakanının ardından sıra Ekonomi Bakanında

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YARIN EKONOMİ BAKANI GELECEK

Ticaret Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Konuk Bakan Şaar ve beraberindeki heyetin temasları 7 Ağustos'a kadar devam edecek. Ziyarette, yeni dönemde iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, kurumsal mekanizmaların tesis edilmesi planlanıyor. İş dünyası temsilcilerinin de yer alması beklenen ziyaret, yol haritalarının belirleneceği "tarihi bir adım" olarak değerlendiriliyor.

İKİLİ EKONOMİK İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİNE ELE ALINACAK

Suriyeli Bakan Şaar'ın Ankara temaslarında ikili görüşmeler ve heyetler arası toplantılar ön planda olacak. Söz konusu görüşme ve toplantılarda iki ülke ticari ilişkilerinin geliştirilmesi, gümrükler alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi, yatırımların artırılması, Suriye'nin yeniden inşası sürecinde işbirliğinin güçlendirilmesi, lojistik ağların geliştirilmesi, Suriye'deki alt ve üstyapı projelerinin kapsamlı şekilde ele alınması bekleniyor.

Öte yandan görüşmelerde, iki ülke ekonomisinin entegrasyonunu hedefleyen, gerek bölgenin gerekse Suriye'nin gerçeklerine uygun yeni nesil Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın (KEOA) tesis edilmesi, bu anlaşmaya yönelik çalışmaların yol haritasının belirlenmesi planlanıyor.

Ziyaret kapsamında iki ülke arasında önemli bir anlaşmaya da imza atılacak. Taraflar arasında ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için önemli bir platform niteliği taşıyan Türkiye-Suriye Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesini (ETOK) kuran anlaşma, Bakanlar Bolat ve Şaar tarafından imzalanacak. Böylece yeni dönemde Suriye'nin ekonomik kalkınmasında ve küresel ticaretle entegrasyonunda ihtiyaç duyulan tüm alanlarda işbirliği güçlendirilecek, ikili ticari ilişkilerin yeniden kurgulanması yolunda adımlar atılacak.