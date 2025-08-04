Bakan Yerlikaya Ağrı’da esnafla buluştu

Ziyaretlerine Ağrı Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığı ile başlayan Bakan Yerlikaya, daha sonra Patnos ve Tutak ilçelerine geçti. Tutak'ta Belediye Başkanlığı'nı ziyaret eden Yerlikaya, ilçe merkezinde esnafla bir araya gelerek iş yerlerini tek tek dolaştı.

Esnafa "hayırlı işler" dileğinde bulunan Yerlikaya, vatandaşlarla da sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Ziyaretlerde Bakan Yerlikaya'ya, Ağrı Valisi Mustafa Koç'un yanı sıra protokol üyeleri de eşlik etti.