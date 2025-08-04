Başkan Erdoğan İngiltere Başbakanı ile Gazze’yi görüştü! | Starmer’a Filistin tebriği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile İngiltere ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

GÜNDEM GAZZE'DEKİ İNSANİ DURUM

Erdoğan görüşmede Gazze'deki insani durumun kritik noktaya ulaştığını, yaşananlara ses çıkarmanın ötesine geçilmesinin insanlığa karşı bir görev olduğunu ifade etti. Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'ye sürekli insani yardımı gönderdiğini, arabulucuların bölgede ateşkesi sağlama gayretlerini ve ateşkes müzakerelerini de desteklediğini belirtti.

STARMER'A FİLİSTİN TEBRİĞİ

Erdoğan görüşmede, İsrail'i ateşkese ve iki devletli çözüme zorlayacak adımların atılmasının önemini ortaya koyarken, İngiltere Başbakanı Starmer'ı Filistin Devletini tanıma ile ilgili açıklamaları nedeniyle tebrik etti.

İNGİLTERE'NİN FİLİSTİN KARARI

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, "İngiltere, eğer İsrail hükümeti, Gazze'deki korkunç durumu sona erdirmek için adımlar atmaz, bir ateşkesi kabul etmez ve uzun vadeli sürdürülebilir bir barışa ve iki devletli çözümün yeniden canlanmasına yönelik taahhütte bulunmazsa, eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin Devleti'ni tanıyacak" dedi.

Basın toplantısında Filistin'i tanıma kararının niçin şartlara bağlandığına ilişkin bir soru alan Starmer, "Burada asıl amaç, acilen değişime ihtiyaç duyan insanlar için sahadaki durumu değiştirmektir. Bir ateşkese ihtiyacımız var" dedi.

Bunun yanı sıra Gazze'ye hızlı ve büyük miktarda yardım ulaştırılması gerektiğinin altını çizen Starmer, "Çünkü mevcut durum artık tahammül edilemez hale geldi. Bu adım, işte bu amaçlara hizmet etmek için atıldı" ifadelerini kullandı.