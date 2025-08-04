Savaştan kaçıp fuhuş çetesinin ağına düşmüştü! Devlet şefkatli elini uzatarak sahip çıktı
Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaştan kaçmak isteyen Ukrayna uyruklu bir kadın, sosyal medyadan tanıştığı İlyas isimli bir kişinin aracılığıyla Türkiye'ye geldi. Savaştan kurtulduğunu düşünen kadın asıl şoku bu andan sonra yaşadı. Pasaportuna el konulan kadın fuhuşa zorlandı. Kamuoyunun gündemine oturan bu olayın ardından flaş gir gelişme yaşandı. Ukrayna uyruklu kadına devlet elini uzatarak sahip çıktı. Genç kadın pisikiyatri servisinde tedavi altına alındı.
Ukrayna –Rusya savaşında yaşadığı Rivne şehrinden sosyal medya üzerinden görüştüğü şahsın daveti üzerine İstanbul'a gelen 29 yaşındaki Katerina B., fuhuş çetesinin eline düştükten sonra il il dolaştırılarak erkeklere pazarlanmıştı. Katerina B.'nin dramının gündeme oturmasının hemen ardından resmi makamlar harekete geçti. Yaşadıklarından sonra psikolojisi bozulan Katerina B., Bakırköy Sadi Konuk Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Pisikiyatri Servisi'nde tedavi altına alındı.
Genç kadını çetenin elinden kurtaran 2.Nolu Baro avukatlarından A.Ç. , "Onu Aksaray Polis Merkezi'nin ağaç çukurunun içerisinde otururken görüp daha sonra iki kişi tarafından kollarına girilip götürülmeye çalışıldığı sırada sahip çıktım. Perişan bir haldeydi. Kateryna B. İl Göç Müdürlüğü'ne götürülüp mağduriyetinin tespiti için inceleme yapıldı. Kan ve idrar tahlilleri yapıldıktan sonra hastaneye yatışı gerçekleştirildi" dedi.
EMNİYET İLYAS'IN PEŞİNDE
Ukrayna'nın Rivne şehrinde yaşıyan Katerina B.(29), sosyal medya üzerinden İstanbul'dan İlyas isimli biriyle tanıştı. İlyas'ın daveti üzerine İstanbul'a gelen Katerina, alıkonularak çeşitli erkeklerle fuhşa zorlandı, pasaportuna el konuldu, uyuşturucuya alıştırıldı. Aksaray'da kendinden geçmiş halde dolaşan Katerina, bir avukatın yardımıyla kaçırılmaktan kurtuldu. Emniyet güçleri, genç kadını kandırıp fuhuş bataklığına sürükleyen İlyas'ı arıyor. Yaşadığı olaylardan dolayı psikolojisi bozulan ve oldukça yıpranan Kateryna B. sıcak bir yuvaya kavuşacağı günü iple çekiyor.
FUHUŞ ÇETESİNİN AĞINA BÖYLE DÜŞTÜ
SABAH'a konuşan Kateryna, yaşadıklarını güçlükle dile getirdi:
"Ülkemizde savaş başlayınca ailemiz darmadağın oldu. Babam alkol bağımlısıydı. Annem ise günlük olarak işlerde çalışıyordu. Savaşın acı yüzünü yaşadık. Sosyal medya üzerinden İlyas ile tanıştım beni İstanbul'a davet etti. Ben de onun yanına gittim. Bahçelievler'de bir hafta kaldım. Sonra beni Özbek kadınla tanıştırdı. O da Rusça biliyordu. Paraya ihtiyacım olduğunu söyleyince beni birilerinin yanına götürdü. Fakat onlar da para vereceklerini söyleyip bana tecavüz ettiler. Sonra beni Ankara'da bir işe gireceğim diye gönderdiler. Orada da 20 gün kapalı odada kaldım. Bir çok insanla birlikte olmam için zorladılar."
Kateryna, "Uyuşturucuyu bilmezdim bana uyuşturucu kullandırıp fuhuşa sürüklediler. Şimdi tek isteğim para kazanıp pasaportumu çıkarıp ülkeme dönmek. Sağlığım bozulduğu için tedavi olmak istiyorum. Param yok, kalacak yerim yok. Hiçbir şeyim kalmadı. Annem ben İstanbul'a geldikten sonra Avrupa'ya kaçmış. Ondan da haber alamıyorum. Türkiye Cumhuriyetinden yardım bekliyorum" dedi.
Bu sözlerin hemen ardıdnan harekete geçen devlet yetkilileri, 29 yaşındaki kadını koruma altına alarak Bakırköy Sadi Konuk Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Pisikiyatri Servisi'nde tedavi altına aldırdı.
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