Savaştan kaçıp fuhuş çetesinin ağına düşmüştü! Devlet şefkatli elini uzatarak sahip çıktı

Genç kadın Ukrayna–Rusya arasında süren savaşarak Türkiye'ye geldi

Genç kadını çetenin elinden kurtaran 2.Nolu Baro avukatlarından A.Ç. , "Onu Aksaray Polis Merkezi'nin ağaç çukurunun içerisinde otururken görüp daha sonra iki kişi tarafından kollarına girilip götürülmeye çalışıldığı sırada sahip çıktım. Perişan bir haldeydi. Kateryna B. İl Göç Müdürlüğü'ne götürülüp mağduriyetinin tespiti için inceleme yapıldı. Kan ve idrar tahlilleri yapıldıktan sonra hastaneye yatışı gerçekleştirildi" dedi.

EMNİYET İLYAS'IN PEŞİNDE

Ukrayna'nın Rivne şehrinde yaşıyan Katerina B.(29), sosyal medya üzerinden İstanbul'dan İlyas isimli biriyle tanıştı. İlyas'ın daveti üzerine İstanbul'a gelen Katerina, alıkonularak çeşitli erkeklerle fuhşa zorlandı, pasaportuna el konuldu, uyuşturucuya alıştırıldı. Aksaray'da kendinden geçmiş halde dolaşan Katerina, bir avukatın yardımıyla kaçırılmaktan kurtuldu. Emniyet güçleri, genç kadını kandırıp fuhuş bataklığına sürükleyen İlyas'ı arıyor. Yaşadığı olaylardan dolayı psikolojisi bozulan ve oldukça yıpranan Kateryna B. sıcak bir yuvaya kavuşacağı günü iple çekiyor.