Trump’ın stratejik U dönüşü: ABD Biden’ın yol haritasına geri mi döndü?

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Ülger'e göre, bu strateji NATO zirvelerinde de açıkça dillendiriliyor. 30 Mayıs 2022'de Madrid'de düzenlenen zirvede, sadece Rusya değil, Çin'in de yeni bir tehdit olarak tanımlandığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Trump döneminde ABD, esas küresel rakip olarak Çin'i önceliklendiriyordu. Yeni planlamalarda da Çin, artık açıkça hedefe konuyor."

UKRAYNA RUSYA'YA KARŞI NE KADAR BAŞARILI OLABİLİR?

Savaşın ilerleyişi ve sahadaki taktiksel değişimlerle ilgili değerlendirmede bulunan gazeteci Mete Sohtaoğlu ise Ukrayna'nın savunma sanayi altyapısına şu sözlerle dikkat çekti:

"Ukrayna'da yerleşik bir savunma sanayisi var. Özellikle motor teknolojisi ve insansız hava araçları (İHA) alanında kapasite geliştirmiş durumda. Savaş devam ederken ihtiyaçları değiştiği için daha çok kendi kullanımına uygun İHA'lar geliştirmeye odaklandı."