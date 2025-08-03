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ABD’de Rusya’ya karşı strateji değişikliği! Biden’ın yol haritasına geri mi dönüldü?

ABD'de Rusya'ya karşı strateji değişikliği! Biden’ın yol haritasına geri mi dönüldü?

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 03.08.2025 23:04
ABD Başkanı Donald Trump’ın, “Ben olsaydım bu savaş başlamazdı” açıklamasının ardından Washington, Rusya-Ukrayna Savaşı için arabuluculuk girişiminde bulunmuştu. Ancak ateşkes koşullarında anlaşamayan taraflar karşı karşıya geldi. Ölü El söylemi ve Nükleer savaş tehdidiyle birlikte ipler iyice gerilirken akıllarda Trump Rusya politikasında değişikliğe mi gidiyor sorusunu da beraberinde getirdi. A Haber’e konuşan Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, “Trump, eski Rusya politikasını terk etti. Biden’ın geleneksel çevreleme stratejisine geri dönüldü” dedi.
ABD’de Rusya’ya karşı strateji değişikliği! Biden’ın yol haritasına geri mi dönüldü?
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