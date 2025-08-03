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Denizde facia! Serinlemek için girdiler baygın halde çıkarıldılar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 03.08.2025 18:45
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Denizde facia! Serinlemek için girdiler baygın halde çıkarıldılar

Samsun'da iki arkadaş serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçirerek baygın halde sudan çıkarıldılar. 2 arkadaş cankurtaranlar ve vatandaşlar tarafından denizden çıkartılarak hastaneye kaldırılırken olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Samsun'da serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren iki arkadaş, cankurtaranlar ve vatandaşlar tarafından baygın halde denizden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Atakum ilçesi Çatalçam mevkisindeki sahilde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrullah A. ile Oktay K., serinlemek için girdikleri Karadeniz'in azgın sularında kayboldu.

BAYGIN HALDE ÇIKARILDILAR

Arkadaşları iki kişinin kaybolduğunu fark edince yardım istediler. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis sevk edildi. Cankurtaranlar ve vatandaşların müdahalesi ile denizden baygın halde çıkartılan iki şahsa ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Olay yerinde bulunan bir hemşirenin de desteği ile iki arkadaş kendine getirildi. Emrullah A. ve Oktay K., ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Emrullah A. ise, sedye ile ambulansa taşınırken arkadaşının durumunu sordu.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Denizde facia! Serinlemek için girdiler baygın halde çıkarıldılar Denizde facia! Serinlemek için girdiler baygın halde çıkarıldılar Denizde facia! Serinlemek için girdiler baygın halde çıkarıldılar
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