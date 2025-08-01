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TBMM'de Terörsüz Türkiye süreci! Yol haritası belli oldu! Çalınmadık kapı kalmayacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.08.2025 09:16 Güncelleme: 01.08.2025 11:07
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TBMM’de Terörsüz Türkiye süreci! Yol haritası belli oldu! Çalınmadık kapı kalmayacak

Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin başlattığı Terörsüz Türkiye süreci, TBMM bünyesinde partilerin oluşturduğu komisyonda devam edecek. Önümüzdeki hafta çalışmalarına başlaması beklenen Terörsüz Türkiye komisyonu, tüm kesimleri dinleyecek, gerekirse İmralı ile de görüşecek. Silahların bırakılması için özel bir yasa hazırlığı yapacak.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un çağrısı üzerine partiler komisyona verecekleri üyeler ile ilgili hazırlıkları tamamlayıp listelerini hazırladı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE KOMİSYONU KURULDU

Komisyonun çalışmalarına ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Komisyonun yol haritası şöyle olacak:

TBMM’de Terörsüz Türkiye süreci! Yol haritası belli oldu! Çalınmadık kapı kalmayacak

ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Komisyon kurulduktan sonra öncelikli olarak çalışma yöntem ve esaslarını belirleyecek. Haftada kaç gün toplanacak, öneriler nasıl gündeme gelecek, kimler dinlenecek gibi. Komisyonun ismi de netleştirilecek. Bu konuda değişik öneriler bulunuyor. AK Parti muhalefetten gelecek önerilere onay verecek.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE KOMİSYONU NASIL ÇALIŞACAK?

TBMM’de Terörsüz Türkiye süreci! Yol haritası belli oldu! Çalınmadık kapı kalmayacak

HER KESİM DİNLENECEK

Komisyonun ana gündemi silah bırakan terör örgütleri için nasıl bir hukuki düzenleme yapılacağı olacak. Bunun için şehit ailelerinden sosyologlara, akademik çevrelere kadar her kesim ile görüşecek.

Daha önceki süreçlerde yer alan isimlerin görüşlerine de başvurulacak. Dağdan inenlerin rehabilitasyonu ve topluma kazandırılması da önemli başlıklardan biri olacak.

TBMM’de Terörsüz Türkiye süreci! Yol haritası belli oldu! Çalınmadık kapı kalmayacak

MİT BİLGİ VERECEK

Belli aralıklar ile MİT'ten sürecin gidişine ilişkin bilgi alınacak. Gerek duyulduğunda devletin başka birimleri de bu kapsamda komisyona bilgi verecek.

İMRALI ZİYARETİ

Mutabakat sağlanırsa, silah bırakma sürecinin seyri de gözetilerek komisyon üyelerinden oluşan bir çekirdek ekibin İmralı'da görüşme gerçekleştirmesi söz konusu olabilecek.

SİLAHLARI BIRAKMA YASASI

Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu'ndaki terör ve terör örgütlerine yönelik suçları içeren maddeler korunacak. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin özel bir "Silah Bırakma Yasası" çıkartılacak. Yasada, terör örgütü üyelerinin silah bıraktıklarının teyidinin nasıl olacağına ilişkin detaylar yer alacak.

TBMM’de Terörsüz Türkiye süreci! Yol haritası belli oldu! Çalınmadık kapı kalmayacak

ÖRGÜT ÜYELİĞİ

Bir terör örgütü üyesi silah bıraktıysa ve yasa kapsamında silah bıraktığı doğrulanırsa hakkında devam eden yargılamalar, soruşturmalar ve kovuşturmalar duracak.

Yani terör örgütü üyeliğinden bir ceza alması söz konusu olmayacak. Ancak terör örgütü üyesiyken örneğin hırsızlık, adam öldürme gibi suç işlemişse bunlar için ise yargılama devam edecek.

FETÖ VE DHKP-C YARARLANAMAYACAK

Sabah'ın haberine göre; Özel bir yasa çıkartıldığı için FETÖ ve DHKP-C gibi terör örgütleri bundan yararlanamayacak. Ancak bu örgütler silah bıraktıklarını belirtir ve kriterleri yerine getirirse yasadan yararlanabilecek.

İşte AK Parti’nin komisyona vereceği isimlerİşte AK Parti’nin komisyona vereceği isimler İŞTE AK PARTİ'NİN KOMİSYONA VERECEĞİ İSİMLER

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TBMM’de Terörsüz Türkiye süreci! Yol haritası belli oldu! Çalınmadık kapı kalmayacak TBMM’de Terörsüz Türkiye süreci! Yol haritası belli oldu! Çalınmadık kapı kalmayacak TBMM’de Terörsüz Türkiye süreci! Yol haritası belli oldu! Çalınmadık kapı kalmayacak

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