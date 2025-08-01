TBMM’de Terörsüz Türkiye süreci! Yol haritası belli oldu! Çalınmadık kapı kalmayacak

HER KESİM DİNLENECEK



Komisyonun ana gündemi silah bırakan terör örgütleri için nasıl bir hukuki düzenleme yapılacağı olacak. Bunun için şehit ailelerinden sosyologlara, akademik çevrelere kadar her kesim ile görüşecek.

Daha önceki süreçlerde yer alan isimlerin görüşlerine de başvurulacak. Dağdan inenlerin rehabilitasyonu ve topluma kazandırılması da önemli başlıklardan biri olacak.