Kundakçılar hava takibinde! Adana’da İHA ile tespit edilen şüpheliler yakalandı

Adana'da orman yangınına neden oldukları iddia edilen 3 şüpheli, insansız hava aracıyla (İHA) yapılan takip sonucu yakalandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafındanson dönemde orman yangınlarıyla mücadelede İHA'lardan da yoğun şekilde yararlanılıyor. Yangınların erken tespitinin yanı sıra faillerin bulunmasında da bu araçlar etkin rol oynuyor.

Son olarak Adana'nın Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangınının başlangıç anları Bayraktar TB2 İHA'sına takıldı.

Yangın alanına odaklanan İHA, 25 Temmuz Cuma günü saat 21.00'de bölgeden ayrılan bir araç tespit etti. Şüphe üzerine takibe alınan aracın görüntüleri Orman Bölge Müdürlüğünün merkezine akarken hızla jandarmaya da haber verildi. Bölgedeki jandarma ekipleri, İHA takibindeki aracı durdurarak, kimlik kontrolü yaptı. Şüphe üzerine gözaltına alınan araçtaki 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

İHA'nın tespit ettiği yangın bölgesine hızla ekipler nakledildi. Ekiplerin alevlere ilk müdahale anları da Bayraktar TB2 İHA'nın görüntülerine yansıdı.

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, özellikle Sarıçam ilçesi Yarımca Mahallesi'nde son dönemde birbiri ardına çıkan yangınlar üzerine bölgeye fotokapan kurarak, düzenli şekilde İHA taraması başlatmıştı.

- 14 İHA yangınlara karşı aktif rolde

Tarım ve Orman Bakanlığı, son dönemde orman yangınlarına karşı İHA kullanımını artırdı. Yangın filosunda 27 uçak, 105 helikopter ve 6 bine yakın kara aracının yanı sıra 14 İHA da bulunuyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günü gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Bu alanda İHA kullanan iki ülkeden biriyiz." ifadesini kullanmıştı.

Yangını ilk tespit süresinin iki dakikaya kadar düştüğü bilgisini veren Erdoğan, "Sahip olduğumuz bu teknolojiler sayesinde yangına ilk müdahale süresini 40-45 dakikalardan 10-11 dakikalara kadar düşürdük." değerlendirmesinde bulunmuştu.