Meclis’te Terörsüz Türkiye zamanı! İşte AK Parti’nin komisyona vereceği isimler

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili Meclis'te kurulacak komisyon için partiler, bugün saat 17.00'ye kadar belirledikleri üyelerin isimlerini TBMM Başkanlığı'na bildirecek.

İYİ Parti'nin katılmama kararı aldığı komisyonda toplam 48 üye yer alacak. 21 isimle en fazla sandalyeye sahip parti olan AK Parti'de Grup Başkanvekili Abdullah Güler, belirledikleri isimleri açıklıyor.

Güler açıklamasında şunları kaydetti: "7 bölgemizi temsiliyet noktasını dikkate aldık. Marmara Bölgesi'nden 4, Karadeniz'den 2, İç Anadolu'dan 3, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 3, Ege Bölgesi'nden 1, Doğu Anadolu Bölgesi'nden 3 ve Akdeniz Bölgesi'nden de 5 milletvekilimize listemizde yer vermiş olduk.

Abdulhamit Gül, Mustafa Şen, Kürşad Zorlu, Hüseyin Yayman, Cüneyt Yüksel, Sunay Karamık, Selami Altınok, Kemal Çelik, Mehmet Şahin, Mehmet Sait Yaz, Mahmut Atilla Kaya, Şengül Karslı, Mehmet Şahin, Ayşe Böhürler, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Tahir Akyürek, Ali Kıratlı, Cevahir Asuman Yazmacı, Gökhan Diktaş, Burhan Kayatürk, Abdurrahman Babacan ve Ersan Aksu olarak isimleri belirledik. Komisyonun hayırlı olmasını diliyorum. "

İŞTE ŞU ANA KADAR BELİRLENEN İSİMLER

Meclis'te kurulacak komisyonda CHP'den Ankara Milletvekilleri Murat Emir, Okan Konuralp, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Milletvekilleri Türkan Elçi, Turan Taşkın Özer, Oğuz Kaan Salıcı, İzmir Milletvekilleri Murat Bakan, Gökçe Gökçen, Mehmet Salih Uzun yer alacak.

Komisyonda MHP'yi, Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Sakarya Milletvekili Muhammet Levent Bülbül, Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ve Tokat Milletvekili Yücel Bulut temsil edecek.

DEM Parti'yi ise Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Antalya Milletvekili Saruhan Oluç ve İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek temsil edecek.

Demokratik Sol Parti'den (DSP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Önder Aksakal olacak.

Yeni Yol Partisi TBMM Grubundan yapılan açıklamaya göre de, Grup Başkanı ve İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen ile İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, komisyonda üye olarak yer alacak.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulacak komisyonun üyesi olacak.