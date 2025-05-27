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Menderes'in gözaltına alındığı tarihi oda gün yüzüne çıktı! A Haber ekibi o binada!

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 27.05.2025 18:46 Güncelleme: 27.05.2025 19:16
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Menderes’in gözaltına alındığı tarihi oda gün yüzüne çıktı! A Haber ekibi o binada!

27 Mayıs 1960’ta Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki cunta yapılanması, halkın oylarıyla seçilmiş Demokrat Parti iktidarını devirdi. Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının idamıyla sonuçlanan bu darbe, Türk demokrasisinin en karanlık sayfalarından biri olarak hafızalara kazındı. Darbenin başladığı yerlerden biri olan Kütahya Valiliği binasında yaşananlar ise hala tarihin tanıklığında duruyor. A Haber ekibi, demokrasiye kara bir leke olarak geçen hadisenin ilk olarak başladığı ve Başbakan Adnan Menderes’in gözaltına alındığı Kütahya Valiliği binasına gitti. Burada konuşan A Haber muhabiri Yusuf Gül, dönemin başbakanının nasıl gözaltına alındığını ve öncesinde yaşanan süreçleri anlattı.

Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen 27 Mayıs 1960 darbesinin üzerinden tam 65 yıl geçti. Türk Silahlı Kuvvetleri içinde yuvalanmış cuntacı yapı, 14 Mayıs 1950'de halkın oylarıyla iktidara gelen Demokrat Parti hükumetini devirdi. Dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Başbakan Adnan Menderes'in de aralarında bulunduğu 592 kişi, hukukun yok sayıldığı bir yargı süreciyle Yassıada'da yargılandı. Menderes ve iki bakanının idam edilmesi, milletin vicdanında derin yaralar açarken A Haber muhabiri Yusuf Gül, darbenin başladığı ilk adreslerden biri olan Kütahya Valiliği binasına giderek, Adnan Menderes'in nasıl gözaltına alındığını ve o gece yaşanan kritik gelişmeleri ekranlara taşıdı.

İŞTE ADNAN MENDERES'İN GÖZALTINA ALINDIĞI ODA

27 MAYIS DARBESİ'NİN 65. YILI

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde kara bir leke olarak yer eden 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin üzerinden 65 yıl geçti. Dönemin Başbakanı Adnan Menderes'in darbeci askerler tarafından gözaltına alındığı oda, hafızalarda derin izler bırakan bu sürecin simgelerinden biri olarak tarihteki yerini koruyor.

Hafızalara kazınan Valilik binasına giden A Haber Muhabiri Yusuf Gül, Menderes'in gözaltına alındığı tarihi Valilik binasına giderek darbe öncesinde ve sonrasında yaşananları anlattı. Gül, o dönemde siyaset arenasında tansiyonlunun oldukça yüksek olduğunu belirterek A Haber canlı yayınında şu ifadeleri kullandı:

FOTOĞRAF: AHABER.COM.TR - EKRAN GÖRÜNTÜSÜFOTOĞRAF: AHABER.COM.TR - EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

ADNAN MENDERES NEDEN KÜTAHYA'DAYDI?

Demokrat Parti iktidarı, artan muhalefet baskısı altında zorlu günler geçiriyordu. Bu gergin atmosferde Başbakan Adnan Menderes, halkla buluşmak amacıyla bir Anadolu turuna çıktı. Eskişehir, Konya ve Kütahya'yı kapsayan bu turun ilk durağı Eskişehir oldu.

Ancak Eskişehir'de düzenlenen mitingde ses sistemi arızalanınca konuşması yarıda kaldı. Menderes, geceyi Eskişehir Şeker Fabrikası'nın misafirhanesinde geçirdi. Sabaha karşı Ankara'dan gelen telefonla Başbakanlık binasının darbeci askerler tarafından işgal edildiğini öğrendi. Yetkililerle irtibat kurmaya çalışsa da başarılı olamadı. Bunun üzerine Kütahya'ya geçti.

FOTOĞRAF: AHABER.COM.TR - EKRAN GÖRÜNTÜSÜFOTOĞRAF: AHABER.COM.TR - EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

TARİHE TANIKLIK EDEN ODA: KÜTAHYA VALİLİK MAKAMI

Menderes, sabah saatlerinde Kütahya Valilik binasına ulaştı. Yanında dönemin Garnizon Komutanı da vardı. Valilik makam odasında gelişmeleri takip ederken, Garnizon Komutanı tarafından darbe bildirildi ve hakkında tutuklama kararı olduğu kendisine iletildi. Başbakan Menderes, herhangi bir direniş göstermeden teslim oldu.

Bu an, Türkiye tarihinde bir ilk olarak kayda geçti: Bir başbakan, askeri darbe ile görevden alınmıştı.

FOTOĞRAF: AHABER.COM.TR - EKRAN GÖRÜNTÜSÜFOTOĞRAF: AHABER.COM.TR - EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

TARİHİ BİNA VE HAFIZALARA KAZINAN O AN

Kütahya Valilik binası, 1907 yılında inşa edildi. Uzun yıllar Valilik olarak hizmet verdikten sonra Adliye binası olarak kullanıldı. Ardından yeniden Valilik binası olarak işlev gördü. Dönemin Başbakanı Adnan Menderes'in gözaltına alındığı bu makam odası, Türkiye tarihinin en kritik kırılma noktalarından birine tanıklık etti.

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Menderes’in gözaltına alındığı tarihi oda gün yüzüne çıktı! A Haber ekibi o binada! Menderes’in gözaltına alındığı tarihi oda gün yüzüne çıktı! A Haber ekibi o binada! Menderes’in gözaltına alındığı tarihi oda gün yüzüne çıktı! A Haber ekibi o binada!
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