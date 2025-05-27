Menderes’in gözaltına alındığı tarihi oda gün yüzüne çıktı! A Haber ekibi o binada!

Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen 27 Mayıs 1960 darbesinin üzerinden tam 65 yıl geçti. Türk Silahlı Kuvvetleri içinde yuvalanmış cuntacı yapı, 14 Mayıs 1950'de halkın oylarıyla iktidara gelen Demokrat Parti hükumetini devirdi. Dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Başbakan Adnan Menderes'in de aralarında bulunduğu 592 kişi, hukukun yok sayıldığı bir yargı süreciyle Yassıada'da yargılandı. Menderes ve iki bakanının idam edilmesi, milletin vicdanında derin yaralar açarken A Haber muhabiri Yusuf Gül, darbenin başladığı ilk adreslerden biri olan Kütahya Valiliği binasına giderek, Adnan Menderes'in nasıl gözaltına alındığını ve o gece yaşanan kritik gelişmeleri ekranlara taşıdı.

27 MAYIS DARBESİ'NİN 65. YILI

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde kara bir leke olarak yer eden 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin üzerinden 65 yıl geçti. Dönemin Başbakanı Adnan Menderes'in darbeci askerler tarafından gözaltına alındığı oda, hafızalarda derin izler bırakan bu sürecin simgelerinden biri olarak tarihteki yerini koruyor.

Hafızalara kazınan Valilik binasına giden A Haber Muhabiri Yusuf Gül, Menderes'in gözaltına alındığı tarihi Valilik binasına giderek darbe öncesinde ve sonrasında yaşananları anlattı. Gül, o dönemde siyaset arenasında tansiyonlunun oldukça yüksek olduğunu belirterek A Haber canlı yayınında şu ifadeleri kullandı: