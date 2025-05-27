TBMM Başkanı Kurtulmuş ile MHP lideri Bahçeli görüşecek

Ankara'da siyasi temaslar hız kazandı. Bugün dikkat çeken bir buluşma gerçekleşirken MHP lideri Devlet Bahçeli, DEM Parti heyetini ağırladı.

Yoğun trafik yarın da devam edecek olup AK Parti ile DEM Parti heyeti bir araya gelecek. Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un, MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret edeceği bildirildi.

Ziyaretin yarın saat 13.00'te gerçekleşmesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Bahçeli, daha önce "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda Meclis'te özel bir komisyon kurulmasını önermişti. Görüşmede bu önerinin de gündeme gelmesi bekleniyor.