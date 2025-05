Bakan Ersoy’dan Türk mutfağı vurgusu: Anadolu’nun sofrası Kapadokya’da kuruldu

Nevşehir'de düzenlenen "Anadoludakiler Kapadokya Pazarı" etkinliğinde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk mutfağının tarihsel mirasını ve kültürel zenginliğini ön plana çıkararak, yerel üretimin desteklenmesinin kalkınmadaki rolüne dikkat çekti. Etkinlik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da katılımıyla Kapadokya Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

KAPADOKYA'DA BEREKETLİ SOFRA

Kapadokya Üniversitesi Fabrika Yerleşkesi'nde Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen "Anadoludakiler Kapadokya Pazarı" programı, zengin içeriği ve yüksek katılımıyla dikkat çekti. Programa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan başta olmak üzere, Nevşehir Valisi Ali Fidan, Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Funda Aktan ve çeşitli ülkelerin temsilcileri katıldı.

"HER DOKUNUN BİR HİKAYESİ VAR"

Açılış konuşmasında Türk mutfağının kültürel değerlerine vurgu yapan Bakan Ersoy, "Bu topraklar, toprağa saygıyı, emeğe kıymeti bilen insanların yurdudur. Her yemeğin bir hatırası, her dokunun bir hikayesi, her sesin bir kökü vardır burada" diyerek Anadolu'nun mutfak mirasının yaşatılması gerektiğini ifade etti. Ersoy, Türk Mutfağı Haftası'nın sadece geçmişi değil, geleceği de besleyen bir kaynak olduğunu dile getirdi.

YEREL KALKINMAYA 917 MİLYON LİRALIK DESTEK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise konuşmasında, kültürel mirasın korunarak ekonomik kalkınmaya katkı sağladığını belirtti. Kacır, "Kalkınma ajanslarımız aracılığıyla mutfak mirasının korunması ve tanıtılması amacıyla şimdiye kadar 348 projeye 917 milyon lira destek sunduk" dedi. Coğrafi işaretli ürünlerin artışına dikkat çeken Kacır, tescilli ürün sayısının 1.737'ye ulaştığını, AB nezdinde tescil edilen ürün sayısının ise 32'ye çıktığını söyledi.

KADIN EMEĞİNE VE KOOPERATİFLERE VURGU

Anadoludakiler Projesi kapsamında özellikle kadın emeğini görünür kılmayı hedeflediklerini belirten Kacır, Türkiye'nin dört bir yanından kooperatif ürünlerinin tanıtıldığı katalogların hazırlandığını, 51 projeye ise 358 milyon lira destek sağlandığını aktardı.

"TÜRKİYE'NİN SOFRASINI DÜNYAYA AÇIYOR"

Programda konuşan Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Funda Aktan da, üniversite olarak bu anlamlı etkinliğe ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını söyledi. Aktan, "Türk mutfağının reçeteleri Anadolu'nun birikimidir, annelerimizin el emeğidir. Kültürel değerlerimizin korunması kalkınmanın temelidir" dedi.