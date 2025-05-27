Başkan Erdoğan kamu personeline uyarı: Milletin hakkını yiyenin gözünün yaşına bakmayız
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay Başkanlığı Konferans Salonu'nda Sayıştay'ın 163. kuruluş yıl dönümü programında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan kamu kaynaklarının etkin kullanılması gerektiğini söylerken 'Kamu malına el uzatmak en büyük günahlardandır' dedi. Bu konuda kimsenin gözünün yaşına bakmayacaklarını söyleyen Erdoğan milletin hakkını yedirmeyeceklerinin altını çizdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sayıştay Başkanlığı Konferans Salonu'nda Sayıştay'ın 163. kuruluş yıl dönümü programında önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkanlar:
"MALİ DENETİM KAMUDA HAYATİ ROL OYNAMAKTADIR"
Sayıştay'ımızın değerli başkan ve mensupları, değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sayıştay'ımızın 163.yaşının ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Sayıştay, 163 yıldır ülkemizin kritik kurumlarından biri olarak görev yapıyor.
Devletin öncelikli görevi vatandaşına hizmettir. Bunun şartları adalet, emniyet, güvenliğin tüm ülkede sağlanmasıdır. Bu hizmetlerin sunulması kadar kaynakların etkin ve verimli kullanılması da önemlidir. Mali denetim kamuda hayati rol oynamaktadır. Sayıştay, devletin gelir gider ve mallarını denetlemekte, güven duyulan kamuya önemli katkılar sunulmaktadır. Devlet hazinesinin korunması Sayıştay uhdesindedir. Beytülmalde tüm vatandaşımızın hakkı ve payı var. Kamu malının denetimi hassas ve ince bir meseledir. Ecdadımız da bu konuda titiz olmuştur.
"KİMSENİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYIZ"
Amir ya da memur fark etmeksizin harcama yetkisine sahip her kamu çalışanı titizlikle hareket etmeli. Görevi unvanı ne olursa olsun kamu malının usulsüz, savurgan kullanılması bizim için asla kabul edilemez. Gerek merkezi gerek yerel yönetimlerde kaynakların amacına uygun etkin kullanılması, azami faydanın üretilmesi temel önceliğimiz. Bu konuda kimsenin gözünün yaşına bakmayacağımızı vurguluyoruz. Sayıştay'dan da yetkileri dahilince bu vazifeyi yerine getirmelerini bekliyoruz. Türkiye bir hukuk devletidir.
"ÇİĞ SÜT İÇMEYENİN BAŞI DA KARNI DA AĞRIMAZ"
Türkiye'de kimse hukuk üstünde ya da kapsama alanı dışında değildir. İster atanmış ister seçilmiş olsun kamu görevindeki herkes milletin malına sahip çıkmakla mükelleftir. usulsüzlük yolsuzluk varsa önce yargıya sonra millete hesabının verilmesi gerek. Çiğ süt içmeyenin başı da karnı da ağrımaz. Türkiye'yi safrasından taşlarından kurtaracak her adımın kazananı ülkemiz, demokrasimiz olacak. Biz de bunu desteklemeyi sürdüreceğiz. Kamu mali yönetim sisteminin verimli çalışması sayışta2y'ın faaliyetleri ile doğrudan bağlantılı. Son yıllarda Sayıştay'ın yetki alanını daha da genişlettik. Kamu iktisadi teşebbüs ve belediye şirketleri dahil kamu kaynağı kullanan tüm kurumları Sayıştay denetimi kapsamına aldık. Bu en önemli reformlardan biri oldu.
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