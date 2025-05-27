6 soruda 2B arazilerinde mülkiyet hakları ve tapu süreci! Detaylar belli oldu

Uygulamadan orman varlıklarına hiçbir şekilde zarar verilmeyecek (AA)

4- UYGULAMA MEVCUT ORMAN VARLIĞINA ZARAR VERİR Mİ, ORMANLARI İMARA AÇIK HALE GETİRİR Mİ?

- Çalışmanın böyle bir duruma sebebiyet vermesi kesinlikle söz konusu değil. 2B arazileri yaklaşık 100 bin hektar alanı kapsayan zaten sınırları belirlenen, halihazırda vatandaşlar tarafından kullanılan 1981 yılından önce orman vasfını yitirmiş atıl alanlar olarak kabul ediliyor.

5- DÜZENLEMEDEN YARARLANMAK İSTEYEN VATANDAŞLARIN NE YAPMASI GEREKİYOR?

- Kullanım kadastro çalışmaları tamamlandıktan ve 2B arazileri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından Milli Emlak Genel Müdürlüğüne devredildikten sonra vatandaşların Milli Emlak Genel Müdürlüğüne başvurması gerekiyor.

6- DÜZENLEMEDEN EN ÇOK HANGİ İLLERDEKİ VATANDAŞLARIMIZ YARARLANACAK?

- Ankara, Aydın, İzmir, Manisa, Antalya, Samsun, Adana ve Mersin 2B arazisi kullanım kadastrosu çalışması yapılacak en yoğun iller arasında bulunuyor.