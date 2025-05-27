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İBB Başkanvekili Nuri Aslan hakkında soruşturma! Adliyede görevlileri tehdit etmişti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.05.2025 11:09 Güncelleme: 27.05.2025 11:32
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İBB Başkanvekili Nuri Aslan hakkında soruşturma! Adliyede görevlileri tehdit etmişti

İBB Başkanvekili Nuri Aslan hakkında 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Aslan, adliyede görevini yapmaya çalışan görevlileri 'Benim deli damarımı attırmayın. Yakarım bak ortalığı' sözleriyle tehdit etmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması başlattı.

4. DALGA OPERASYONUNDA 25 TUTUKLAMA
Yolsuzluk soruşturmasının dördüncü dalga operasyonunda aralarında KİPTAŞ Müdürü Ali Kurt, Altan Gözcü, Bülent Yılmaz, Murat Erenler, Nezahat Kurt, Ogün Soytekin, Serpil Altıntaş'ın da bulunduğu 25 şüpheli tutuklandı.

İBB BAŞKANVEKİLİ NURİ ASLAN'A SORUŞTURMA

İBB BAŞKANVEKİLİ ADLİYEDE TERÖR ESTİRDİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, mahkeme kararından önce soluğu Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda aldı. Ancak güvenlik bariyerlerinden geçmesine izin verilmemesi üzerine gerilim tırmandı.

"YAKARIM ORTALIĞI" TEHDİDİ!
Adliye görevlileriyle tartışan Aslan, tehditler yağdırdı. Güvenlikleri hedef alan ve tehdit eden Aslan'ın "Benim deli damarımı attırmayın. Yakarım bak ortalığı, istifa ederim" şeklindeki sözlerinin ardından geçişine izin verildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında, İBB Başkanvekili Nuri Aslan hakkında görevi yaptırmamak için direnme suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

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İBB Başkanvekili Nuri Aslan hakkında soruşturma! Adliyede görevlileri tehdit etmişti İBB Başkanvekili Nuri Aslan hakkında soruşturma! Adliyede görevlileri tehdit etmişti İBB Başkanvekili Nuri Aslan hakkında soruşturma! Adliyede görevlileri tehdit etmişti
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