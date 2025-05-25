İstanbul’da sürpriz zirve! Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif’i kabul edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif (AA)

TERÖRLE MÜCADELEDEN ULUSLARARASI KONULARA...

Ziyaret kapsamında, ekonomi, savunma, ticaret ve kültürel alanlardaki ortak çalışmaların yanı sıra, terörle mücadele başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve uluslararası konular da gündemde olacak. Liderlerin görüşmesinin, iki ülke ilişkilerini daha da derinleştirmesi bekleniyor.