İstanbul'da sürpriz zirve! Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif'i kabul edecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Dolmabahçe Ofisi’nde bir araya gelecek. Görüşmede, Şubat ayındaki İslamabad temaslarının ardından iki ülke arasındaki iş birliği adımları gözden geçirilecek. Öte yandan ekonomi, savunma ve ticaretin yanı sıra, terörle mücadele ve bölgesel gelişmeler de masada yer alacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i Dolmabahçe'deki ofisinde kabul edecek.
İŞ BİRLİĞİ SÜREÇLERİ ELE DEĞERLENDİRECEK
İkili görüşmede, Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak. Özellikle, Şubat ayında Başkan Erdoğan'ın İslamabad'a gerçekleştirdiği ziyarette düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının ardından iki ülke arasındaki iş birliği süreçleri değerlendirilecek.
TERÖRLE MÜCADELEDEN ULUSLARARASI KONULARA...
Ziyaret kapsamında, ekonomi, savunma, ticaret ve kültürel alanlardaki ortak çalışmaların yanı sıra, terörle mücadele başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve uluslararası konular da gündemde olacak. Liderlerin görüşmesinin, iki ülke ilişkilerini daha da derinleştirmesi bekleniyor.
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