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İstanbul'da sürpriz zirve! Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif'i kabul edecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.05.2025 11:54 Güncelleme: 25.05.2025 12:06
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İstanbul’da sürpriz zirve! Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif’i kabul edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Dolmabahçe Ofisi’nde bir araya gelecek. Görüşmede, Şubat ayındaki İslamabad temaslarının ardından iki ülke arasındaki iş birliği adımları gözden geçirilecek. Öte yandan ekonomi, savunma ve ticaretin yanı sıra, terörle mücadele ve bölgesel gelişmeler de masada yer alacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i Dolmabahçe'deki ofisinde kabul edecek.

İŞ BİRLİĞİ SÜREÇLERİ ELE DEĞERLENDİRECEK

İkili görüşmede, Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak. Özellikle, Şubat ayında Başkan Erdoğan'ın İslamabad'a gerçekleştirdiği ziyarette düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının ardından iki ülke arasındaki iş birliği süreçleri değerlendirilecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif (AA)

TERÖRLE MÜCADELEDEN ULUSLARARASI KONULARA...

Ziyaret kapsamında, ekonomi, savunma, ticaret ve kültürel alanlardaki ortak çalışmaların yanı sıra, terörle mücadele başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve uluslararası konular da gündemde olacak. Liderlerin görüşmesinin, iki ülke ilişkilerini daha da derinleştirmesi bekleniyor.

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İstanbul’da sürpriz zirve! Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif’i kabul edecek İstanbul’da sürpriz zirve! Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif’i kabul edecek İstanbul’da sürpriz zirve! Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif’i kabul edecek
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