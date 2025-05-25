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Bakan Güler Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı ile görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 25.05.2025 17:38
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Bakan Güler Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asım Munir ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asım Munir ile görüştü.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, dost ve kardeş ülke Pakistan'ın Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asım Munir ile İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmede, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı" denildi.

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Bakan Güler Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı ile görüştü Bakan Güler Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı ile görüştü Bakan Güler Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı ile görüştü
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