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Dolmabahçe'deki kritik zirvede iş birliği vurgusu! Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif'i kabul etti | İşte ele alınan konular

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.05.2025 11:54 Güncelleme: 25.05.2025 20:27
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Dolmabahçe’deki kritik zirvede iş birliği vurgusu! Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif’i kabul etti | İşte ele alınan konular

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Dolmabahçe Ofisi’nde bir araya geldi. Görüşmede Erdoğan görüşmede Türkiye ile Pakistan ilişkilerini ilerletmek, 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşmak için adımlar atmaya devam edeceklerini ifade etti. Başkan Erdoğan, iki ülke arasında enerji, ulaştırma, savunma, başta olmak üzere her alanda iş birliğini geliştirmek için gayret göstereceklerini, terörle mücadele alanında eğitim, istihbarat paylaşımı ve teknolojik destek konularında Türkiye ile Pakistan arasındaki dayanışmayı artırmanın iki ülkenin de menfaatine olduğunu belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i Dolmabahçe'deki ofisinde kabul etti.

İSTANBUL'DA SÜRPRİZ ZİRVE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in havalimanında resmi törenle karşıladığı Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da katıldı.

5 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ HEDEFİ

Görüşmede, Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan görüşmede Türkiye ile Pakistan ilişkilerini ilerletmek, 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşmak için adımlar atmaya devam edeceklerini ifade etti.

Fotoğraf- AAFotoğraf- AA

İKİ ÜLKE ARASINDA DAYANIŞMA MESAJI

Başkan Erdoğan, iki ülke arasında enerji, ulaştırma, savunma, başta olmak üzere her alanda iş birliğini geliştirmek için gayret göstereceklerini vurguladı.

Fotoğraf-İHAFotoğraf-İHA

Terörle mücadele alanında eğitim, istihbarat paylaşımı ve teknolojik destek konularında Türkiye ile Pakistan arasındaki dayanışmayı artırmanın iki ülkenin de menfaatine olduğunu söyleyen Başkan Erdoğan, İstanbul - Tahran - İslamabad tren hattının verimli hale getirilmesi gerektiğini, eğitim alanında atılacak somut adımların ilişkilere katkı sağlayacağını belirtti.

Fotoğraf- AAFotoğraf- AA

BAŞKAN'DAN ŞERİF'E FİLİSTİN TEŞEKKÜRÜ

Erdoğan, Pakistan'ın Filistin konusundaki ilkeli duruşunu takdirle takip ettiğini, Türkiye'nin bir an önce Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için gayret gösterdiğini ifade etti.

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Dolmabahçe’deki kritik zirvede iş birliği vurgusu! Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif’i kabul etti | İşte ele alınan konular Dolmabahçe’deki kritik zirvede iş birliği vurgusu! Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif’i kabul etti | İşte ele alınan konular Dolmabahçe’deki kritik zirvede iş birliği vurgusu! Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif’i kabul etti | İşte ele alınan konular
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