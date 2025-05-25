Dolmabahçe’deki kritik zirvede iş birliği vurgusu! Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif’i kabul etti | İşte ele alınan konular

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i Dolmabahçe'deki ofisinde kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in havalimanında resmi törenle karşıladığı Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da katıldı.

5 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ HEDEFİ

Görüşmede, Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan görüşmede Türkiye ile Pakistan ilişkilerini ilerletmek, 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşmak için adımlar atmaya devam edeceklerini ifade etti.