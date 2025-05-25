ABD'nin Suriye Temsilcisi Tom Barrack'tan iş birliği çağrısı: Sykes-Picot anlaşması Suriye'yi böldü
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Barrack, Türkiye, Suriye, Avrupa ve Körfez ülkeleriyle beraberlik mesajı verirken 'Suriye halkının kendisiyle omuz omuza duruyoruz.' dedi. Barrack ayrıca iş birliği çağrısının yanı sıra Sykes-Picot anlaşmasına değinerek ' Suriye'yi ve daha geniş bir bölgeyi barış için değil emperyal kazanç için böldü. Bu hata nesillere mal oldu. Bunu bir daha yapmayacağız.' ifadelerini kullandı.
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, sosyal medya hesabı X platformu üzerinden Suriye, Türkiye, Orta Doğu ve Avrupa ile işbirliğine ilişkin paylaşımda bulundu.
"BATI MÜDAHALESİNİN DÖNEMİ SONA ERDİ"
Barrack yaptığı paylaşımında "Batı, bir asır önce haritalar, manda yönetimleri, çizilmiş sınırlar ve yabancı yönetimler dayattı. Sykes-Picot Suriye'yi ve daha geniş bir bölgeyi barış için değil emperyal kazanç için böldü. Bu hata nesillere mal oldu. Bunu bir daha yapmayacağız." ifadelerini kullanarak, "Batı müdahalesi döneminin" sona erdiğini; geleceğin bölgesel çözümlerin yanı sıra ortaklıklara ve saygıya dayalı bir diplomasiye ait olduğunu belirtti.
TÜRKİYE, KÖRFEZ ÜLKELERİ VE AVRUPA İLE BERABERLERLİK VURGUSU
ABD Başkanı Donald Trump'ın 13 Mayıs'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yaptığı konuşmaya işaret eden Barrack, Trump'ın, "Batılı müdahalecilerin Orta Doğu'ya uçarak nasıl yaşanacağı ve yönetileceği konusunda ders verdiği günler geride kaldı" sözlerini hatırlattı."
Barrack, Suriye'deki trajedinin bölünmüşlükten kaynaklandığını belirterek, ülkenin yeniden doğuşunun ancak saygınlık, birlik ve Suriye halkına yatırım yoluyla mümkün olabileceğini vurguladı. Bu sürecin ise hakikat, hesap verebilirlik ve bölge ülkeleriyle işbirliğiyle başlaması gerektiğini vurguladı.
Sorunu ortadan kaldırmadan geçiştirmenin doğru olmadığı değerlendirmesinde bulunan Barrack, "Türkiye, Körfez ülkeleri ve Avrupa ile beraberiz - bu kez askerler, nutuklar ya da hayali sınırlarla değil, Suriye halkının kendisiyle omuz omuza duruyoruz. Esed rejiminin düşmesiyle birlikte barışa açılan kapıyı aralamış bulunuyoruz; yaptırımları kaldırarak Suriye halkının nihayet o kapıyı açmasına ve yenilenmiş bir refah ve güvenliğe giden yolu keşfetmesine olanak sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖF soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı? 2025 AÖF sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
- BeIN Sports Haber CANLI İZLE | BeIN Sports Haber kanalı şifresiz mi, TV frekans bilgileri neler?
- Galatasaray kutlaması saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? GS Şampiyonluk Kutlaması nereden canlı izlenir?
- GS Yenikapı Şampiyonluk Kutlaması 2025 | Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman ve nerede olacak?
- Bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı? 2025 MEB İOKBS sonuç ekranı ne zaman açılacak? 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar...
- 2025’in askeri sıralaması listelendi! Trump “En güçlü ordu bizde” dedi: Türkiye’nin yükselişi damga vurdu
- Türklerin soyağacı haritası ortaya koyuldu! Ülke ülke 5 büyük göç haritası: Hangi boya aitsiniz? Oğuz, Türkmen, Kıpçak…
- YDUS bugün saat kaçta başlayacak? 2025 YDUS/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Sağanak, toz ve fırtına geliyor: Yeni haftada harita kıpkırmızı! 25 Mayıs hava durumu | İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya...
- Polis tayinleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Polis il içi/il dışı atama sonuçları nereden öğrenilir?
- Ruh hali hep dibe vuran 3 burç: Bir anda kaybolurlar!
- 🟡🔴 SÜPER LİG || Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman? Maç saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?