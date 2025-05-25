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ABD'nin Suriye Temsilcisi Tom Barrack'tan iş birliği çağrısı: Sykes-Picot anlaşması Suriye'yi böldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 25.05.2025 22:15 Güncelleme: 25.05.2025 22:18
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ABD’nin Suriye Temsilcisi Tom Barrack’tan iş birliği çağrısı: Sykes-Picot anlaşması Suriye’yi böldü

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Barrack, Türkiye, Suriye, Avrupa ve Körfez ülkeleriyle beraberlik mesajı verirken 'Suriye halkının kendisiyle omuz omuza duruyoruz.' dedi. Barrack ayrıca iş birliği çağrısının yanı sıra Sykes-Picot anlaşmasına değinerek ' Suriye'yi ve daha geniş bir bölgeyi barış için değil emperyal kazanç için böldü. Bu hata nesillere mal oldu. Bunu bir daha yapmayacağız.' ifadelerini kullandı.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, sosyal medya hesabı X platformu üzerinden Suriye, Türkiye, Orta Doğu ve Avrupa ile işbirliğine ilişkin paylaşımda bulundu.

"BATI MÜDAHALESİNİN DÖNEMİ SONA ERDİ"

Barrack yaptığı paylaşımında "Batı, bir asır önce haritalar, manda yönetimleri, çizilmiş sınırlar ve yabancı yönetimler dayattı. Sykes-Picot Suriye'yi ve daha geniş bir bölgeyi barış için değil emperyal kazanç için böldü. Bu hata nesillere mal oldu. Bunu bir daha yapmayacağız." ifadelerini kullanarak, "Batı müdahalesi döneminin" sona erdiğini; geleceğin bölgesel çözümlerin yanı sıra ortaklıklara ve saygıya dayalı bir diplomasiye ait olduğunu belirtti.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Sykes-Picot anlaşmasının Suriye'yi bölen ve nesillere mal olduğunu belirtti. (AA) ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Sykes-Picot anlaşmasının Suriye'yi bölen ve nesillere mal olduğunu belirtti. (AA)

TÜRKİYE, KÖRFEZ ÜLKELERİ VE AVRUPA İLE BERABERLERLİK VURGUSU

ABD Başkanı Donald Trump'ın 13 Mayıs'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yaptığı konuşmaya işaret eden Barrack, Trump'ın, "Batılı müdahalecilerin Orta Doğu'ya uçarak nasıl yaşanacağı ve yönetileceği konusunda ders verdiği günler geride kaldı" sözlerini hatırlattı."

Barrack, Suriye'deki trajedinin bölünmüşlükten kaynaklandığını belirterek, ülkenin yeniden doğuşunun ancak saygınlık, birlik ve Suriye halkına yatırım yoluyla mümkün olabileceğini vurguladı. Bu sürecin ise hakikat, hesap verebilirlik ve bölge ülkeleriyle işbirliğiyle başlaması gerektiğini vurguladı.

Sorunu ortadan kaldırmadan geçiştirmenin doğru olmadığı değerlendirmesinde bulunan Barrack, "Türkiye, Körfez ülkeleri ve Avrupa ile beraberiz - bu kez askerler, nutuklar ya da hayali sınırlarla değil, Suriye halkının kendisiyle omuz omuza duruyoruz. Esed rejiminin düşmesiyle birlikte barışa açılan kapıyı aralamış bulunuyoruz; yaptırımları kaldırarak Suriye halkının nihayet o kapıyı açmasına ve yenilenmiş bir refah ve güvenliğe giden yolu keşfetmesine olanak sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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