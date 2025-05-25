ABD’nin Suriye Temsilcisi Tom Barrack’tan iş birliği çağrısı: Sykes-Picot anlaşması Suriye’yi böldü

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Sykes-Picot anlaşmasının Suriye'yi bölen ve nesillere mal olduğunu belirtti. (AA)

TÜRKİYE, KÖRFEZ ÜLKELERİ VE AVRUPA İLE BERABERLERLİK VURGUSU

ABD Başkanı Donald Trump'ın 13 Mayıs'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yaptığı konuşmaya işaret eden Barrack, Trump'ın, "Batılı müdahalecilerin Orta Doğu'ya uçarak nasıl yaşanacağı ve yönetileceği konusunda ders verdiği günler geride kaldı" sözlerini hatırlattı."

Barrack, Suriye'deki trajedinin bölünmüşlükten kaynaklandığını belirterek, ülkenin yeniden doğuşunun ancak saygınlık, birlik ve Suriye halkına yatırım yoluyla mümkün olabileceğini vurguladı. Bu sürecin ise hakikat, hesap verebilirlik ve bölge ülkeleriyle işbirliğiyle başlaması gerektiğini vurguladı.

Sorunu ortadan kaldırmadan geçiştirmenin doğru olmadığı değerlendirmesinde bulunan Barrack, "Türkiye, Körfez ülkeleri ve Avrupa ile beraberiz - bu kez askerler, nutuklar ya da hayali sınırlarla değil, Suriye halkının kendisiyle omuz omuza duruyoruz. Esed rejiminin düşmesiyle birlikte barışa açılan kapıyı aralamış bulunuyoruz; yaptırımları kaldırarak Suriye halkının nihayet o kapıyı açmasına ve yenilenmiş bir refah ve güvenliğe giden yolu keşfetmesine olanak sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.