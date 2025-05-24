Hürjet NATO’nun eğitim uçağı olur mu? İspanya’dan yoğun ilgi





KAAN'A ULUSLARARASI İLGİ



Demiroğlu, açıklamaların ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Türkiye'nin yaptığı uydulara Kazakistan ve Malezya gibi ülkelerden talep geldiğini belirten Demiroğlu, sözleşme aşamasına yaklaşılan 3-4 ülkenin olduğunu, değişik modeller üzerinde çalıştıklarını bildirdi.



Demiroğlu'na yerli motorlarla ilgili gelişmelerin sorulması üzerine, "GÖKBEY helikopter motoru epey ilerledi. Onu bir iki sene içinde kullanmaya başlayacağız. KAAN'ın motoru devam ediyor. Arkasından da 3 bin beygirlik bunların motoru gelecek. Belli bir süre Ukrayna'dan alacağız. Ondan sonra kendimize üreteceğiz çünkü toplam 600 motordan bahsediyoruz. Biz 100'ünü Ukrayna'dan alırsak 500'ü hala bize ihtiyaç." cevabını verdi.



KAAN'a yönelik ilginin sorulması üzerine Demiroğlu, "Dünya genelinde KAAN için ilgi büyük hatta bazı ülkelerin ilgisi çok artmış durumda." dedi.



"SERVİS, LOJİSTİK VE YEDEK PARÇA KISMINI BÜYÜTME HEDEFİMİZ VAR"



Demiroğlu, savunma sanayisinde gelinen noktayla ilgili soruya, "Bugün itibarıyla geldiğimiz nokta, gerçekten dünya üzerindeki birçok ülkeye ilham kaynağı, örnek oluyor ama bu yolun sonu yok çünkü bu, bir bayrak yarışı." yanıtını verdi.



Sistemlerin çoğu geçmişte yurt dışından alındığı için yurt içinde kabiliyet kazanımının her zaman tercih edildiğini vurgulayan Demiroğlu, ürünlerin sonuna kadar arkasında olmak istediklerini ve olacaklarını söyledi. Ürünü istenildiği anda kullanılmak üzere vermek istediklerini, karşı tarafın başka hiçbir şeyle uğraşmasını istemediklerini dile getiren Demiroğlu, "Her şeyle biz uğraşalım. Bunu da maliyet etkin ve hızlı bir şekilde yapacak model oluşturalım. TUSAŞ'ın servis, lojistik ve yedek parça kısmını büyütme hedefimiz var. En hızlı şekilde büyüteceğimiz yer orası. Belki 5 sene sonra en büyük ciroyu yapacağımız yer de orası." diye konuştu.



Demiroğlu, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvetler tarafından 10 yıllık Tedarik Programı'nın (OYTEP) yapıldığını, bu programda veya kendi bünyelerinde ekipman tedarikleri, ihtiyaçların karşılandığını, daha sonra SSB aracılığıyla kendileriyle paylaşıldığını anlattı.