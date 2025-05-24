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Dana eti yerine eşek eti yedirmişler! Bakanlık listeyi yayınladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.05.2025 14:06
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Dana eti yerine eşek eti yedirmişler! Bakanlık listeyi yayınladı

Taklit, tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdaları üretenleri Tarım ve Orman Bakanlığı ifşalamaya devam ediyor. Bakanlık hileli ürünler listesine yeni ürün ve firmaları da ekledi. 2 ilde vatandaşa at, eşek ve kanatlı eti yedirildiği tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hilenin önüne geçmek için harekete geçerken taklit-tağşiş, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini yayınlamaya başladı.

Tarım Bakanlığı hileli ürünleri listemeye devam ediyor (AHABER ARŞİV)Tarım Bakanlığı hileli ürünleri listemeye devam ediyor (AHABER ARŞİV)

LİSTE GÜNCELLENMEYE DEVAM EDİYOR

Herkesin ilgisini çeken sağlığı tehlikeye atan ve taklit-tağşiş yapılan ürünlere her geçen gün yenisi ekleniyor. Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.

Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri açıklandı.

Tarım Bakanlığı hileli ürünleri listemeye devam ediyor (AHABER ARŞİV)Tarım Bakanlığı hileli ürünleri listemeye devam ediyor (AHABER ARŞİV)

VATANDAŞA EŞEK ETİ YEDİRDİLER

Listede özellikle kırmızı et ürünleri başlığı altında yer alan bazı firmaların, tüketicilere "kırmızı et" adı altında eşek ve at eti sattığı tespit edildi. Laboratuvar analizleri sonucu belirlenen bu sahtekarlıkların, hem halk sağlığı hem de tüketici güveni açısından ciddi risk taşıdığı vurgulandı.

Bakanlığın açıkladığı listede sadece kırmızı et değil, lahmacun ve döner gibi hazır gıda ürünlerinde de yanıltıcı uygulamalar dikkat çekti. Bazı firmaların lahmacun iç harcında kanatlı eti kullanarak, tüketiciyi bilgilendirmeden farklı türde et kullandığı ortaya çıktı.

Tarım Bakanlığı hileli ürünleri listemeye devam ediyor (AHABER ARŞİV)Tarım Bakanlığı hileli ürünleri listemeye devam ediyor (AHABER ARŞİV)

Tarım Bakanlığı hileli ürünleri listemeye devam ediyor (AHABER ARŞİV)Tarım Bakanlığı hileli ürünleri listemeye devam ediyor (AHABER ARŞİV)

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