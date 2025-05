Dana eti yerine eşek eti yedirmişler! Bakanlık listeyi yayınladı

Tarım Bakanlığı hileli ürünleri listemeye devam ediyor (AHABER ARŞİV)

VATANDAŞA EŞEK ETİ YEDİRDİLER

Listede özellikle kırmızı et ürünleri başlığı altında yer alan bazı firmaların, tüketicilere "kırmızı et" adı altında eşek ve at eti sattığı tespit edildi. Laboratuvar analizleri sonucu belirlenen bu sahtekarlıkların, hem halk sağlığı hem de tüketici güveni açısından ciddi risk taşıdığı vurgulandı.

Bakanlığın açıkladığı listede sadece kırmızı et değil, lahmacun ve döner gibi hazır gıda ürünlerinde de yanıltıcı uygulamalar dikkat çekti. Bazı firmaların lahmacun iç harcında kanatlı eti kullanarak, tüketiciyi bilgilendirmeden farklı türde et kullandığı ortaya çıktı.

Tarım Bakanlığı hileli ürünleri listemeye devam ediyor (AHABER ARŞİV)

Tarım Bakanlığı hileli ürünleri listemeye devam ediyor (AHABER ARŞİV)