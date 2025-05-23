Ünlü iş insanı İnan Kıraç vasilerine teslim edildi! 3 kişi adliyeye sevk edildi

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Kararda ayrıca, Kıraç'ın kendi beyanının vesayet altında geçerli olmadığı ve yakınlarının da tek başına taburcu işlemi yaptıramayacağı hükme bağlanmıştı. Hastaneden ayrıldıktan sonra nereye götürüldüğü bilinmeyen Kıraç'ın bulunması için emniyet birimleri çalışma başlattı. Şüpheli çıkışın gerçekleştiği akşam saatlerine ait güvenlik kamera kayıtları incelemeye alındı.

HASTANEDEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Koç Üniversitesi Hastanesi tarafından yapılan açıklamada "Sayın İnan Kıraç'ın kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığı iddiası asılsızdır. Sayın Kıraç vasilerinin talebi üzerine hastanemize yatırılarak genel check up yapılmıştır, tüm tetkik ve muayene işlemleri tamamlanmıştır. İnan Kıraç taburcu olması için işlemleri tamamlanmadan yardımcı ve şoförü ile birlikte vasilerinin izni olmadan hastaneden ayrılmıştır. " denildi.