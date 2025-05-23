Ünlü iş insanı İnan Kıraç vasilerine teslim edildi! 3 kişi adliyeye sevk edildi
İstanbul Zeytinburnu'nda bir hastanede check-up işlemi yaptıran İnan Kıraç'ın kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığı iddia edildi. Kıraç, hastanede check-up yaptırdığı sırada yardımcı ve şoförü ile birlikte vasilerinin izni olmadan hastaneden çıkarıldı. Polis ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler B.C, A.Ş. ve K.İ'yi gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Ayrıca şüphelilerden aracın şoförlüğünü yapan B.C'nin, ifadesinde '(İnan Kıraç) Sür dedi, sürdüm' dediği öğrenilirken, bulunan Kıraç'ın vasilerine teslim edildiği ve evine götürüldüğü öğrenildi.
İstanbul Zeytinburnu'nda iş insanı İnan Kıraç kaçırıldı. Edinilen bilgilere göre, Kıraç bir hastanede check-up işlemleri sürerken kimliği belirsiz kişiler tarafından hastaneden çıkarıldı.
EŞİNE YAKIN KİŞİLERCE HASTANEDEN ÇIKARILDI
Koç Grubu kurucusu Vehbi Koç'un damadı 88 yaşındaki iş adamı İnan Kıraç, devlet gözetiminde tedavi gördüğü hastaneden kendi rızasıyla hastaneden kaçırıldı. Resmi vasi kararıyla tedavi süreci yürütülen Kıraç'ın, kendi ve eşi Emine Alagonya'ya yakın çevrelerin yardımıyla hastaneden çıkarıldığı öne sürülürken, vasi olarak atanan memurların ihbarı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili çalışma başlattı.
KENDİ RIZASIYLA OTOMOBİLE BİNDİ
Koç Üniversitesi Hastanesi'nde mahkeme kararıyla tedavi sürecinde bulunan iş insanı İnan Kıraç, 22 Mayıs Perşembe akşamı saat 20.00 sıralarında refakatçilerin gözetimindeyken, dışarıdan gelen kişilerle temasa geçti. Ortaya çıkan iddialara göre ünlü iş adamı, hastane çıkışında kendi rızasıyla bir otomobile binerek hastaneden ayrıldı.
Ancak vasilerin hastane yönetimine daha önceden bildirdiği kesin talimatlara rağmen bu çıkışın gerçekleşmesi hukuki açıdan suç kapsamında değerlendirilerek emniyet ekiplerince çalışma başlatıldı.
2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Polis ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler B.C, A.Ş. ve K.İ'yi gözaltına aldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Ayrıca şüphelilerden aracın şoförlüğünü yapan B.C'nin, ifadesinde "(İnan Kıraç) Sür dedi, sürdüm" dediği öğrenildi.
Öte yandan bulunan İnan Kıraç'ın vasilerine teslim edildiği ve evine götürüldüğü öğrenildi.
ÇALIŞMA BAŞLATILMIŞTI
Kıraç'ın hastaneden çıkarılmasında eşi Emine Alagonya'a yakın kişilerin rol oynadığı öne sürülürken hem savcılık hem de İstanbul Emniyeti yaşanan durumu hakkında çalışma başlattı. Vesayet kararları gereği, Kıraç'ın yalnızca vasilerinin onayıyla hastaneden çıkabileceği ve tedavi sürecine dair tüm işlemlerin yazılı talimatlarla yürütülmesi gerektiği belirtilmişti.
İstanbul Anadolu 2. Aile Mahkemesi tarafından alınan son kararda, İnan Kıraç'a yönelik uygulanacak tüm tedavi ve bakım işlemlerinin yalnızca vasi onayıyla yapılabileceği, bu onay olmadan hastaneden ayrılmasının engellenmesi gerektiği açıkça ifade edilmişti.
Kararda ayrıca, Kıraç'ın kendi beyanının vesayet altında geçerli olmadığı ve yakınlarının da tek başına taburcu işlemi yaptıramayacağı hükme bağlanmıştı. Hastaneden ayrıldıktan sonra nereye götürüldüğü bilinmeyen Kıraç'ın bulunması için emniyet birimleri çalışma başlattı. Şüpheli çıkışın gerçekleştiği akşam saatlerine ait güvenlik kamera kayıtları incelemeye alındı.
HASTANEDEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ
Koç Üniversitesi Hastanesi tarafından yapılan açıklamada "Sayın İnan Kıraç'ın kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığı iddiası asılsızdır. Sayın Kıraç vasilerinin talebi üzerine hastanemize yatırılarak genel check up yapılmıştır, tüm tetkik ve muayene işlemleri tamamlanmıştır. İnan Kıraç taburcu olması için işlemleri tamamlanmadan yardımcı ve şoförü ile birlikte vasilerinin izni olmadan hastaneden ayrılmıştır. " denildi.
NE OLMUŞTU?
İş dünyasının önde gelen isimlerinden İnan Kıraç, Koç Holding Finans grubunda çalışan Emine Alagonya ile Aralık 2024 tarihinde evlenmişti.
Bunun üzerine Kıraç hakkında vesayet davası, kızı tarafından İstanbul Anadolu 2. Aile Mahkemesi'nde açılmış, süreç kapsamında İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporda, Kıraç'ın ileri yaşı ve nörolojik rahatsızlıkları nedeniyle vasi tayininin gerekli olduğu belirtilmişti. Söz konusu mahkeme, o rapor doğrultusunda Kıraç'ı vesayet altına aldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 23 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu | Tatil hazırlığı başladı: bu fiyatlar kaçmaz! Tesettür mayo, güneş kremi, plaj çantası
- Hafta sonu sınav var mı, 2025 e-YÖKDİL sınavı ne zaman? ÖSYM e-YÖKDİL sınavı giriş belgesi erişime açıldı
- 2025 STS-Öğretmenlik sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç sorgulama ekranı
- 23 Mayıs Cuma hutbesi konusu nedir? İşte Diyanet Cuma hutbesi konusu ve tam metni
- 23 Mayıs hava durumu | Toz taşınımı ve sağanak aynı anda geliyor! Hangi bölgeler etkilenecek?
- Osmanlı'dan günümüze geldi: Kolesterolü sıfırlıyor
- Sır perdesi aralandı! Türkiye sessiz sedasız yapıyordu: 6. nesil savaş uçağı YFQ-42A ortaya çıktı!
- GS Yenikapı Şampiyonluk Kutlaması 2025 | Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman ve nerede olacak?
- Merkez Bankası'ndan emekli ve memura yeni zam oranı! %18.09'la en düşük 17.000 TL maaş! 14.469 TL ve üstü alana...
- Hangi esrarengiz kasaba karakterisin? Tek soruluk kişilik testiyle gizemini çöz!
- HMGS sonuç ekranı ÖSYM AİS | 2025-HMGS/1 sonuçları açıklandı! Sonuçlar nereden öğrenilir?
- Kişilik testi: İlk gördüğünüz şey nedir? Kaplan mı ağaç mı? Karakterinizi belirliyor